A Mávcsoport közlése szerint a szombati megnyitót követően 10:35-kor különvonatot közlekedtetnek Somogyszentpálra, amelyet a tavaly év végén Balatonfenyvesre érkezett, korábban a kecskeméti kisvasúton szolgált 490 053-as gőzmozdony húzza majd. A különvonat Somogyszentpálról 15:45-kor indul vissza Balatonfenyvesre.

A gőzösös utazáson kívül több programmal is készülnek a szervezők, Balatonfenyvesen műhelylátogatással és a keskeny nyomközű járművek kiállításával, míg Somogyszentpálon színpadi és családi programokkal, valamint kirakodóvásárral.

A balatonfenyvesi kisvasút az egyetlen, egész évben üzemelő keskeny nyomtávú vonal az országban, amely nemcsak turisztikai látványosság, hanem a hivatásforgalmat is kiszolgálja. 2021-ben 20 év után újraépítették a csisztai ágat, így újból elérhetővé vált a Berek gyógyfürdője. A nyári hónapokban rengetegen keresik fel a kisvasutat, havi 30-35 ezren is megfordulnak a Nagyberekben vonaton. A tavalyi évben összesen 108 ezren utaztak a keskeny nyomtávon, míg az idei hőség ellenére is már több mint 70 ezren látogatták meg a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasutat 2024-ben.

A kedvezményes menetjegyek kizárólag a Balatonfenyves GV pénztárban válthatók meg. A balatonfenyvesi kisvasúton ország- és vármegyebérletekkel, a Magyarország24, Somogy vármegye24 és a Balaton24 napijegyekkel is lehet utazni.