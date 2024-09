– Az Iskolapélda az idei év kampánya, a hagyományost kiegészítő új figyelemfelkeltő akciója az Országos Baleset-megelőzési Bizottságnak, amit az iskolakezdésre időzítettünk – mondta el érdeklődésünkre Takács Lilla rendőr őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa. – A lényege az, hogy mutassunk példát az együttműködésből. Az Iskolapélda kampányban éppen ezért kérjük a média segítségét abban, hogy az iskolakezdés balesetmentesen teljen el. A gyermekéletek védelme, a balesetek megelőzése az egész társadalom közös ügye, amelyre ezzel a közös kampánnyal kívánjuk felhívni a figyelmet. A csomagon található QR-kód beolvasásával közlekedésbiztonsági tanácsok érhetők el. Számítunk a médiára, hogy saját kommunikációs csatornáikon keresztül terjesztik majd ezeket a hasznos információkat. Azt szeretnénk, hogy ez a kampány iskolapéldája legyen egy baleset-megelőzési összefogásnak.

Az Iskolapélda kampány hátizsákjában baleset-megelőzési eszközöket és jó tanácsokat helyeztek el

Fotó: ZRFK

A rendőrség a polgárőrséggel együtt vigyázza a gyerekeket az iskoláknál

Szeptember 2-ával elkezdődött az új tanév, ezzel együtt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság hagyományos akciója a polgárőrséggel együttműködve, Zalaegerszegen is. Idén szeptemberben is, a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt közterületi jelenlétet biztosítanak azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt.

Takács Lilla rendőr őrnagy a Zalai Hírlap szerkesztőségében adta át az Iskolapélda elnevezésű baleset-megelőzési kampány csomagját Nyári Gábor kollégánknak

Fotó: ZRFK

Mindenki mutasson példát a balesetek elkerülése érdekében

– Figyeljük és segítjük a közlekedés folyamatosságát. Óvjuk a gyermekeket, hiszen ők a legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb résztvevői a közlekedésnek. Az Iskolapélda kampányban erre hívjuk fel a figyelmet. Ha egyedül megy az iskolába, ezzel kapcsolatban is fogalmazunk meg tanácsokat, hogyan készítsék fel a szülők gyerekeiket az önálló közlekedésre. A közlekedés többi szereplőjének is tanácsot adunk arra vonatkozóan, hogyan tudnak vigyázni a gyerekekre. Ezt tesszük személyes jelenlétünkkel is. Szeptemberben végig ott vagyunk az iskoláknál a polgárőrökkel együtt. Legfontosabb az, hogy segítsük a gyalogátkelőknél a gyermekek biztonságos átjutását. Jelenlétünkkel ösztönözni kívánjuk a gépjárművezetőket a közlekedési szabályok betartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára vonatkozóan. Véget ért a nyári szünet, megváltoztak a közlekedési viszonyok, a forgalom jelentősen megnövekedett. Valamennyi közlekedőtől az kérjük, hogy legyen türelmesebb. Mutassanak ők is iskolapéldát a balesetek elkerülése érdekében – hangsúlyozta Takács Lilla rendőr őrnagy.