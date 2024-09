Zalaegerszeg önkormányzata és a város idősügyi tanácsa idén már hetedik alkalommal építi be az Idősek Hónapja rendezvénysorozat programjai közé az Alzheimer-világnapot. 2018-ban és 2019-ben sétával és előadásokkal, 2020-ban örömtánccal, 2021-ben zenével mint terápiával, 2022-ben és 2023-ban tornával és előadásokkal hívták fel a figyelmet a betegségre és a demenciával élőkre, emlékeztetett Gecse Péter alpolgármester köszöntőjében. Hozzátette, idén is a mozgáson van a hangsúly. Továbbá biztatta a jelenlévőket, hogy vegyenek részt az Idősek Hónapja többi rendezvényén is.