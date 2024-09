A fecskék szeptember közepén távoznak hazánkból. Először az előcsapat indul útnak augusztus végén, ők a legerősebb egyedek, majd a szakaszos indulást követően végül szeptember 20-ig hagyják el jellemzően Magyarországot, a céljuk pedig Közép- és Dél-Afrika. Hihetetlen, de igaz: naponta akár ezer kilométert is megtehetnek. Képesek arra, hogy három napig is megállás nélkül szárnyaljanak, így a Földközi-tengert sem kerülik meg, hanem egész egyszerűen átrepülnek felette. A vonulás időzítése függ az időjárástól is. Ebben az évben nem alakul szerencsésen számukra a még Európában töltött szeptemberi időszak. A térséget és hazánkat is elérő heves viharok ellehetetlenítik haladásukat, táplálkozásukat s bárhol leszállnak, ahol egy kis meleget remélnek. A természet erői ellen emberi segítségre szorulnak.