Délben kezdődött el a lakodalomba hívogatás, lovaskocsival, zenekarral, a vendégsereg s mellettük a program iránt érdeklődő közönség a kultúrháznál gyülekeztek, hogy búcsúztassák a vőlegényt, és elinduljanak kikérni a menyasszonyt. A lakodalmas menet a kiskápolnához vonult ezután az esketésre, de nem maradt ki a horvát falusi menyegző hagyományőrző programjából a cerafa, azaz a májusfa kivágás, a vacsora és a menyecsketánc sem.

A horvát falusi menyegző szokásait idézték fel s mutatták Molnáriban a hagyományőrző programon, képen az esketés pillanata

Fotó: Korosa Titanilla

Horvát falusi menyegző – őrizni, visszahozni a régi szokásokat

A szervezők részéről Zadravecz Bernadett elmondta, hogy az egyesülettel igyekeznek őrizni a helyi horvát hagyományokat, illetve eljátszani, ahogy most a horvát falusi menyegzőt.

- Végigvittük a teljes menyezőt, melynek egyik legkülönlegesebb eleme a helyi színes népviselet volt – mondta. - Ebben mindenki ránk figyel. Szeretnénk visszahozni a régi lakodalmas szokásokat, bízunk benne, hogy ezáltal is kedvet kapnak a helyi fiatalok, hogy hagyományos, élőzenés lagzit tartsanak.

Azt is elmondta, hogy sokan besegítettek a díszítésbe, főzésbe, sütésbe, ahogy régen is szokták. A szereplők is a közösségfejlesztő egyesület tagjai közül kerültek ki, hisz működtetnek néptánccsoportot, énekkart. Az ifjú párt Vass-Németh Fanni és Forgács Patrik alakította.

A horvát falusi menyegzőn addig tartott a tánc, amíg a cerafát kivágták

Fotó: Korosa Titanilla

Látványvacsora helyi piros kaláccsal

- Látványvacsorával is készültünk a násznépnek, olyan lakodalmi ételeket szolgáltunk fel, amiket régen is főztek, a fogások tálalásánál vicces szövegek hangzottak el – folytatta. - A menü más, mint a magyar lakodalomban, illetve korszakonként is különböző, volt, hogy készítettek savanyú, vagy gulyáslevest, hurkát, kolbászt, illetve kalácsot sütöttek, legjellegzetesebb a piros kalács, valamint a mazanica, a töltelék nélküli, édes rétes.

A programot kiegészítendő a régi lakodalmakat bemutató kiállítás nyílt a kultúrházban. A rendezvényekre ellátogatott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is.