Az alsószemenyei Thor-tó nyugalmat áraszt, holott leginkább vadvízre hasonlít

Fotó: Gyuricza Ferenc

Vadvízre emlékeztet

Bár néhány napja még áradással fenyegetett a Mura, s így az ottani horgásztavak megközelíthetősége is kérdéssé vált, mára azonban kiderült, felesleges volt az aggodalom. A szeszélyes határfolyó mellett, Muraszemenye térségében van egy tórendszer, amiről a bennfentesek azt mondják: ez a legjobb zalai horgászvizek egyike. Az alsószemenyei Thor-tó különlegessége abban rejlik, hogy talán a legjobban hasonlít a vadvizekre, itt nemcsak a halakkal, de a mederben található fatörzsekkel, a vízfelületet borító növényzettel is meg kell küzdeniük a pecásoknak.

A pusztaszentlászlói tóban a 2018-ban az év halának választott balinból is akad

Fotó: Gyuricza Ferenc

Ahol balin is található a vízben

A ragadozó halak kedvelői úgy tartják, a pusztaszentlászlói tavat szintén érdemes kipróbálni, hiszen ott csuka, harcsa és süllő mellett akár balin is akadhat a horogra. A Zalában viszonylag ritkán előforduló, nyílt vizet kedvelő, torpedó alakú, kifejezetten áramvonalas hal különleges vadásznak számít, hiszen a felszín közelében csap le áldozatára, amit a csobbanásoknak köszönhetően akár a partról szemlélve is könnyen észlelhetünk. A pusztaszentlászlói Felső-tavat már csak a balin miatt is érdemes a horgászoknak kipróbálniuk, s erre remek alkalmat kínál a helyi Haladás Horgász Egyesület által kínált pergető verseny, amit ez évben novemberben tartanak.

Zsemberi József nyurga pontya Kustánszegről

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mikulás Kupa - extrém kihívás

Ha már november szóba került, ne feledkezzünk meg Kustánszegről sem, hiszen az ottani tó néhány éve azzal került be az országos hírekbe, hogy a decemberi halfogó versenyen a horgászok maradtak alul a halakkal szemben. Valóban, a Göcsej Horgász Egyesület vezetősége gondolt egy merészet, s olyan időpontra hirdette meg a békés halfogó versenyét, amire a pontyok, amurok, keszegek jobbára már bevermelték magukat az iszapba. Azóta egy kicsit módosítottak a versenykiíráson, így a Mikulás Kupa nevet megtartva novemberben várják a horgászokat. Mikulás Kupa tehát idén is lesz, ám addig is érdemes Kustánszegre ellátogatni, hiszen az erdők közt megbúvó 14 hektáros tó nemcsak egyike a legszebb zalai horgászvizeknek, de festői környéke kirándulásra, sétára is csalogató.