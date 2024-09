Az AB/CD az egyik legismertebb hazai tribute zenekar. Maga a kifejezés olyan formációt takar, amely valamely másik – általában világhírű – csapat dalait adja elő, s mellette külsőségeiben is igyekszik azt megjeleníteni. A legjobb hazai tribute zenekarok közé tartozik a KISS Forever Band, a Hollywood Rose – aminek hosszú éveken át a zalaegerszegi Takács Vilmos, azaz Vilkó volt az egyik gitárosa –, valamint az AB/CD, amely több alkalommal is fellépett már Zalában.

Az AB/CD vasárnapi koncertrepertoárjában a Whole Lotta Rosie című dal is helyet kapott, aminek címadó sorát a frontember Kristó László helyenként magyarra átültetve, Hol a Lada, Rozi? szöveggel adotta elő a közönség nem kis derültségére. Ez a dal eredetileg az AC/DC 1977-es Let There Be Rock című nagylemezén volt hallható.

Az 1973-ban alapított AC/DC a világ egyik legismertebb rockzenekara. A több mint fél évszázados karrierjük során 17 stúdióalbumot jelentettek meg, melyek több mint kétszázmillió példányban keltek el világszerte. Ebből ötvenmillió példányt az 1980-as Back In Black – amit az énekes, Bon Scott halála után elsőként készítettek az új frontemberrel, Brian Johnsonnal – tudhat magáénak. Ezzel ez a lemez vált a világ második legnagyobb példányszámú albumává. A korongon a címadó szerzemény mellett olyan további AC/DC slágerek szerepelnek, mint a Hells Bells, a Shoot to Thrill, a You Shook Me All Night Long, vagy a Rock and Roll Ain’t Noise Pollution. A zenekar sikerében a kiváló szerzemények és a lendületes előadásmód mellett fontos szerepe volt a szólógitáros Angus Young imidzsének is, a zenész iskolás fiúnak öltözve lép színpadra.