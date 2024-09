Az előadásokkal egy időben kézműves műhelyfoglalkozásokat tartanak a szakmájukban elismert, meghívott vendégek. Szeptember 13-án és 14-én Nemes Viola takács és csipke szakoktató Kötődések című bemutatkozásán a csipke, sprang, rojt készítésének mikéntjéről mesél. Szombaton a sprang csipke készítésének alapjait ismerteti. Ez a különleges csipke vetülék nélkül, csupán a láncfonalak csomózás nélküli összefonásával készül.

A programsorozat következő állomásként szeptember 20-21-én, pénteken és szombaton Kiss Gabriella népi iparművésszel lehet találkozni. Pénteken 17 órakor a Nádasmenti főkötők című szakmai könyvét mutatják be, szombaton pedig 10-17 óra között a kalotaszegi gyöngyhímzés tudásátadásával tart műhelyfoglalkozást a népművészeti galériában. A foglalkozásokra az egyesület közösségi oldalán lehet jelentkezni. A továbbiakban a kártyaszövés, a bútorfestés, a szálasanyagok világába is elkalauzolják az érdeklődőket, valamint az Értékes Zala népművészeti kincseiről is hallhatnak a jelentkezők.