A jegy.mav.hu (a korábbi ELVIRA) felületén először a Részletes keresés-re kell kattintani, majd a Közlekedési eszköz-nél a Busz-t kell bejelölni, a Szűrők között pedig be kell kapcsolni a Helyfoglalással lehetőséget. Ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, be kell jelölni a Csak helyjegyet szeretnék opciót is. A járat kiválasztása után az Ülőhely kiválasztása oldalon a buszjáratok esetében az alábbi két lehetőség közül kell választani:

Automatikus helyfoglalás : a rendszer automatikusan választ a szabad ülőhelyek közül;

Grafikus helyfoglalás: pontos üléshely kiválasztása a buszüléseket megjelenítő ábrán.

A jegy.mav.hu oldalon történő helyfoglalás folyamata ebből a videóból ismerhető meg.

Ingyenes utazáshoz/meglévő bérletemhez hol tudok helyjegyet venni az alkalmazásban?

A helyjegy a meglévő menetjegy, ország- vagy vármegyebérlet, napijegy, illetve a jogszabály alapján ingyenes utazási lehetőséget biztosító valamennyi igazolvány és igazolás mellé is megváltható. Ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, a MÁV appban a Keresési feltételek menüpontban, a jegy.mav.hu oldalon pedig a Részletes keresés-re kattintva ki kell választani a Csak helyjegyet szeretnék opciót is.

Hol tudok ülőhelyet választani az alkalmazásban?

A grafikus helyfoglalási funkció – a vasúti helyjegyhez hasonlóan – a MÁV appban még nem, csak a jegy.mav.hu felületén érhető el.

A jegy.mav.hu felületén vásároltam helyjegyet, de hiába nyomtattam ki, a buszon nem fogadták el. E-mailben is megkaptam, de hiába mutattam be a telefonomon, ugyanígy jártam.