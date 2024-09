– Az elmúlt napokban több százan jöttek el hozzánk, hogy a valóságban is lássák a torlaszt. Kénytelenek voltunk a közlekedést korlátozni a faluban. Egyrészt a Rába parton kialakított parkunkat tették tönkre, illetve az odavezető utat is szétnyomják a járművek, így arról a szakaszról kitiltottuk a forgalmat. A temetőnél van parkolónk, aki kíváncsi a hídra, ott megállhat és gyalog teheti meg az utat a folyóig. Másrészt egy újonnan aszfaltozott utunkat is igénybe vették sokan, akik eltévedtek és a kialakított önkormányzati építési telkeken forgolódtak és a murvás utat túrták fel. Ezt a részt is lezártuk már – sorolta Balázs Vince polgármester a kisalfold.hu megkeresésére.

A mérgesi hídnál jelentős mennyiségű uszadék gyűlt össze

Fotó: Cs. Kovács Attila

A képek és videók tanúsága szerint valóban óriási torlaszt képeznek az uszadékfák. A nagy felhajtásnak legalább annyi előnye lett, hogy az illetékesek figyelmét is felhívta a híd körül kialakult helyzetre.