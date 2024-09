Azzal a jelenséggel, hogy felborul a természet rendje, nem ezen a nyáron találkoztunk először, s már a klímaváltozás kifejezésnek sem a kiejtését gyakorolgatjuk, rendesen ránk rúgta az ajtót, magunkon érezzük a hatásait. A mezőgazdaságban dolgozók jó ideje szenvednek is tőle, egyre gyakrabban el is hangzik részükről: át kell állni azon növények termesztésére, amelyeknek hosszú távon is megfelel a mind forróbbá váló Kárpát-medence biztosította környezet. Amit a hét végén szőlész-borász barátaimtól hallottam, az viszont tényleg megdöbbentett: lassacskán annak is eljön az ideje, hogy be kell rendelkezniük a szőlőültetvények öntözésére, különben veszély fenyegeti ezt a falusi-paraszti életmódtól szinte elválaszthatatlan gazdálkodási formát.