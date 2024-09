Iskolakezdés bonyodalmakkal

Még sokáig téma lesz, hogy az új tanévben tilos az iskolákban mobiltelefont használni. A zalaegerszegi Mindszenty-iskolában megnéztük, hogyan szervezték meg a telefonok leadását. Pszichológust is kérdeztünk a témáról, aki arról beszélt: a mai "digitális" gyermekhez úgy hozzánőtt a telefon, mintha a tenyerük meghosszabbítása lenne, éppen ezért nehéz a korlátozás. Ha már iskolakezdés: arról is írtunk, hogy a hőség miatt a szülők ventilátort vittek be a zalaegerszegi iskolákba, de nem engedték azokat használni.

Illés Fanni és Tunkel Nándor sikere

Két zalai, illetve zalai kötődésű sportoló szerepelt kimagasló eredménnyel a párizsi paralimpián, Illés Fanni úszó és Tunkel Nándor erőemelő. Illés Fannira a zalaegerszegi edzője is nagyon büszke, válaszolta kérdésünkre Horváth Csaba. Tunkel Nándor sikere kapcsán az erőemelésről kérdeztük a sportág egyik nagykanizsai kiválóságát, Danicser Anita Melindát.

Javítóintézet, rolleresek, cefre a medencében

Ott voltunk a nagykanizsai javítóintézet évnyitóján, a tudósítás kitért arra is, hogy új idők jönnek az intézményben. A rolleresekkel kapcsolatban arról írtunk, hogy feket báránynak tekintik őket a közlekedésben, s a roller használatának szabályozását jártuk körbe. Szerették nagyon olvasóink a Miénk itt a tér című múltidéző rovatunk új bejegyzését is, amely emlékeztetett arra a furcsaságra, hogy egykor cefrét tárolt a kanizsai italárugyár a strand (!) medencéjében.

