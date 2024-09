A GébART Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep 1992-ben indult útjára, azzal a szándékkal, hogy az ideérkező külföldi képzőművészek a zalai tájban találjanak inspirációt, de egyben találkozási pont lett a környező és az európai országokban alkotó kortárs művészek számára, ami akkoriban még nem volt egyértelmű. Az évtizedek során Gébárton megfordult alkotók itt született műveikből Zalaegerszegnek ajándékoztak egyet-egyet, ez a kollekció ma több mint 600 darabot számlál, az elmúlt évek európai képzőművészeti termésének különleges keresztmetszetét adva. A felbecsülhetetlen érték még nem talált méltó elhelyezésre, a volt Pais-iskolában tárolják.

A művésztelepnek otthont adó ház Fotó: ZH/archív

A hangversenyteremben a következő egy hónapban látható válogatás megnyitóján a város képviseletében Bali Zoltán alpolgármester köszöntötte a művészetkedvelő közönséget, és a művésztelep ötletgazdáit, szervezőit. Elmondta, a mostanra önálló történelemmel bíró tábor működését az önkormányzat nagyra értékeli és továbbra is támogatja. A most zajló vadpörkölt fesztiválra érkező testvérvárosi delegációk is látni fogják a nemzetközi merítésű tárlatot, tette hozzá.

Lehota M. János esztéta ajánlójában kiemelte, a művésztelep mint találkozási pont fontos szerepet töltött be a nemzetközi képzőművészeti élet számára, anélkül is, hogy meghatározott tematika nélkül dolgoztak volna az alkotók. Az ókori, angliai, de a franciakertekben is látható labirintus szimbólumát használva fejtette ki, hogy a világunk nem lineáris többé, az útvesztők ezerfelé vezetnek, leképezve a mai ember életútját, önmaga keresését. E labirintusnak kanyargó, súlyos, falakat támasztó állomásai mélyebbre vezetnek önmagunkba, de könnyen ragadhatunk zsákutcába is. Lehota M. János számára - aki a kiállítás válogató kurátora is egyben -, a kanyargás, a kijáratok, a növénygyökérzetre emlékeztető elágazások számosságát mutatta a kollekció, amelynek a bemutatását a végtelenség és a teljesség hívószavak alapján tervezte meg. A művésztelep legnagyobb értéke a sokféleség, a heterogén gondolatok, világértelmezések megjelenítése, mondta az esztéta. A tárlat összessége nem utolsó sorban üzen a válogató saját pillanatnyi állapotáról, mindarról, ami ma foglalkoztatja őt, noha a másik emberből kiindulva sosem tudjuk értelmezni magunkat, a másik végül mindig idegen marad számunkra, de mégis többlettel jöhetünk ki a labirintusból, ha átengedjük magunkon mások nézőpontját, zárta szavait. Megköszönte a művésztelep elindítójának, Skrabut Évának és továbbvivőjének, Prokné Tirner Gyöngyinek a munkáját.

A tárlat október 5-ig látogatható a Városi Hangverseny-és Kiállítóteremben.