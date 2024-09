Veronika a legkisebbekkel foglalkozik a zalaegerszegi gyermekotthonban

Fotó: Pezzetta Umberto

A családi környezet mindenképp jobb mint a gyermekotthon

– Tudjuk, legtöbbször az a gyerek is az anyukájáért sír, akivel egyébként rosszul bánnak odahaza.

Tóthné Mátyás Krisztina egészségügyi végzettségűként mentálhigiénés területen dolgozott a szociális szférában, majd lakásotthonban is megfordult, ma a gyermek­otthon szakmai vezetője. Két gyermek édesanyja, a nagyobb tizenöt, a kisebbik négyéves.

– A gyermekek jövőjének megtervezése komoly feladat. A sikeres hazagondozás nagyon jó érzés, ahogy a megnyugtató örökbefogadás is. Nemzetközi örökbefogadásunk is volt már, Olaszországba került két testvérpár is. Három év alatti nevelésbe vett gyermek esetében félévente felülvizsgálatra kerül, hogy a hazagondozás feltételei megvalósultak-e, milyen a szülő és a gyermek közti kapcsolat fejlődése, esetleg a nevelőszülői hálózatba kerülhet-e a gyermek. Pár éve tizenhat éves, droggal küzdő fiút kaptunk, melléálltunk, szakmát tanult, ösztöndíjat kapott, kiemelődött a korábbi hátráltató környezetből. Mi a nehéz? A sikertelen hazagondozás. Volt, hogy bántalmazottan kellett visszavennünk a gyermeket. Nekem is meg kellett persze tanulnom a saját érzelmeim kezelését, nem halhatok bele egy rossz folyamatba.

– Nem vihetjük ki a gyerekekkel történteket, személyes problémájuk szenzitív adatnak minősül, csak a szakemberekkel konzultálhatunk, erre jogszabály kötelez. Egymás között ventilálunk, a családtagjaink nem is értenék, hogy miért csináljuk – teszi hozzá Horváth Gyöngyi.

– A fenntartó szervezetben dolgozva ismertem meg a gyermekvédelem rendszerét – mondja Sipos-Hamp Viktória, a Gyermekvédelmi Központ helyettes vezetője, aki 2015-ben került a gyermekvédelembe. – Kisgyermekkoromban a szomszédunkban lakott egy hölgy, aki itt dolgozott, és olyan szépen mesélt az itt élő gyerekekről, hogy akkor eldöntöttem, hogy én is ezt szeretném csinálni, ezért mentem a Deákba. Később szociális munkás, majd szociálpolitikus diplomát szereztem, majd pályakezdőként először a fogyatékosellátásban helyezkedtem el. Végül 2015-ben sodort az élet a gyermekvédelem területére, amely beszippantott. Empatikus személyiség voltam korábban is, azonban a készségeim még érzékenyebbek lettek, az elesettek iránti megértés, a segíteni akarás, szakszerű és hatékony segítségnyújtás ezen a területen tud leginkább kiteljesedni. Arra törekszünk, az lenne a legideálisabb, ha csak egy rövid állomás lennénk a gyermekek életében, aztán visszakerülnének a szüleikhez, vagy akinél ez nem lehetséges, ott örökbefogadás valósulna meg, azonban gyakran sokáig, akár nagykorúságukig itt maradnak. Ilyen esetben pedig az a cél, hogy felkészítsük őket képességeikhez mérten az önálló életre.

– Igyekszünk a szülőket is segíteni abban, hogy megtalálják egymást, a kapcsolódást a saját gyermekükkel. Érzékeltetjük, hogy nem az ide behozott táskányi csoki a szeretet kifejezése, hanem a minőségi figyelem – hangsúlyozza Horváth Gyöngyi.

– Megtanítani valakit szülőnek lenni, aki nem készült fel rá, hát, az nem kis feladat.

Gyermekvédelmi intézmények Zala vármegyében: