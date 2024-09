A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai kirendeltségének igazgatósága és - az általuk fenntartott - Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye három gondozási színtere volt lapunk partnere abban, hogy a zalai gyermekvédelemben dolgozók munkáját megmutassuk olvasóinknak. Kedden a zalaegerszegi központról, szerdán a lenti lakásotthoni ellátásról, csütörtökön a nagykanizsai Űrhajós Gyermekotthon nevelőiről olvashattak riportot. A sorozat zárásaként Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai kirendeltségének vezetőjével, Zimborás Bélával készítettünk interjút.

Zimborás Béla, a zalai kirendeltség vezetője

Fotó: Pezzetta Umberto

– Mekkora létszámmal dolgozik a zalai igazgatóság, hány telephelyen működik gyermekotthon?

– A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége 22 fős állománnyal dolgozik a vármegyeházán, ebből két fő van gyesen. Kollektívánkat a főigazgatósághoz közvetlenül tartozó Vármegyei Gazdasági Osztály 11 fő munkavállalója (ebből két gyes) is bővíti. A Zala Vármegyei Kirendeltség illetékességi körébe, illetve fenntartásába két Integrált Szociális Intézmény, valamint a Gyermekvédelmi Központ tartozik. Az Integrált Szociális Intézményekhez a magyarszerdahelyi székhelyű Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye intézmény 10 telephelyen (22 ellátási helyszín, 10 megyei település) biztosít fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek részére ellátást különböző ellátási formákban 409 férőhelyen.

Szociális gondoskodás Zalában

– A zalaegerszegi székhelyű Gondoskodás Integrált Szociá­lis Intézmény Zala Vármegye intézmény hat telephelyen (10 ellátási helyszín, hét megyei település) biztosít idősek, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek részére ellátást különböző ellátási formákban 537 férőhelyen. Szociális intézményeink alap­szolgáltatásokat (házi se­gít­ség­nyújtás, étkeztetés, jelző­rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátások) is nyújtanak, továbbá fejlesztő foglalkoztatás is zajlik. A témánk szempontjából fontosabb a gyermekvédelmi intézmények zalai hálózata. A zalaegerszegi székhelyű Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye intézményben két gyermekotthonban (Nagykanizsa és Zalaegerszeg) és 13 lakásotthonban (Zalaszentlászló, Zalaszentgrót, Lenti, Letenye, Nagyrécse) biztosítunk gyermekvédelmi szak­ellátást. Előbbieken túl pedig három lakásban Zalaegerszegen utógondozói ellátást is igénybe vehetnek nagykorúságot követően a fiatalok. A gyermekotthoni férőhelyek száma: 82 fő (40 Zalaegerszeg + 42 Nagykanizsa), a lakásotthonoké 132, a külső férőhelyek száma 12. Dolgozói létszámunk e területen összesen 176 fő, mindenkit beleértve.