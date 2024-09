A müncheni Regös Táncegyüttes munkáját segítette Gubinecz Ákos ebben az időszakban, bekapcsolódott rendezvények, közösségépítő programok szervezésébe és a népzene, néptánc oktatásba is.

Koncertet is adott Gubinecz Ákos (j) Münchenben

Fotó: Korosa Titanilla

Gubinecz Ákos sokrétű munkát végzett Münchenben

-Nagyon jó volt látni, hogy mennyire aktív a németországi, müncheni magyarság, sok rendezvényük van és egy eléggé népes csapat, a magyar diaszpórát elnézve ők egy kiemelkedő csoport – magyarázta. - Jó élményeket szereztem, egyrészt egy fiatalnak jó lehetőség ez a program arra, hogy kipróbálja magát külföldön, megismerjen másik kultúrákat akár Európában, akár más kontinenseken, München pedig egy nagyon színes város, Bajorország fővárosa. A bajorok ismertek többek között a sörükről és a focicsapatukról is, s rendkívül vendégszeretők tapasztalataim szerint.

Arról is beszélt, hogy müncheni magyarok közössége nagyon sokszínű, vannak köztük olyanok, akik még az 1956-os magyarországi forradalom idején Magyarországról elmenekültek leszármazottjai, vannak fiatalok, akik az utóbbi néhány évtizedben költöztek ki és olyanok is, akik a román rendszerváltáskor Erdélyből vándoroltak ki.

- Az aktív körnek persze nem tagja minden kint élő magyar, ám akik az egyesületben tevékenykednek szeretnék megélni magyarságukat, szeretnek részt venni közös programokon – folytatta. - Ezek közt vannak, melyek külön a gyerekeknek szólnak, koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások az évszakokhoz kapcsolódóan. A felnőtteknek is tartanak táncházat, a néptáncegyüttes is próbál minden héten. Működik Münchenben is hétvégi magyar iskola, ott én népzenei-néptáncos foglalkozást tartottam, de emellett szerveztem vetélkedőt, borkóstolót és népzenei koncertsorozatot is. Annak külön örültem, hogy több diaszpóra tevékenységét is megismerhettem Németországban, koncertet adhattam Stuttgartban, Dortmundban, Hagenben, és Berlinben is tartottam workshopot.

Gubinecz Ákos rengeteg élménnyel tért haza, amiket igyekszik itthoni életében, munkája során hasznosítani.

Hozzátette, hogy felmerült a hosszabb németországi tartózkodás lehetősége, ám ő, aki a magyar kultúra területén tevékenykedik, igazán itthon tud ezen a területen alkotni, azokkal a zenésztársakkal, akikkel évek óta együttműködnek.