A galambgombák kellemes, de nem túl erős ízű gombák, ezért felhasználási lehetőségük változatos. A kalapjuk és a tönkjük egyaránt fogyasztható. Sütve, főzve, pirítva, párolva, de akár grillezve is nagyon finomak. Viszonylag gyorsan elkészíthetőek, ám az érzékenyebb gyomrúaknak érdemes odafigyelniük arra, hogy a nehezebben emészthető gombák közé tartoznak, így egyszerre ne fogyasszanak túlzottan sokat belőle. A galambgombából ugyanakkor savanyúságot is készíthetünk.

A gombafotók forrásai wikipedia.hu, Miskolci Gombász Egyesület, Erdőfaló

Ízletes, aromás

Az ínyencek kedvencének nevezett sárga rókagomba Zalában leginkább nyulica néven ismert. Ez a faj sokkal ritkább, mint a galambica, elsősorban tölgyesek és bükkösök mélyén érdemes kutatni utánuk, főként a csapadékos nyári időszakban, de akár kora ősszel is. A tűlevelű erdőkben szintén előfordul. A nyulica azon gombafajok egyike, amit nagy valószínűséggel még egy laikus személy is könnyen be tud azonosítani jellegzetes tölcsérformájú alakjáról, sárgás színéről. Mérete változó, kalapjának átmérője egy centimétertől maximum tíz centiméterig terjed, de vidékünkön az 1-3 centiméteres példányok a leggyakoribbak.

A kissé csípős, enyhén borsos sárga rókagombát a legízletesebb, legaromásabb gombák közt tartják számon. Nyers ízei ugyan a főzés vagy sütés során jelentősen enyhülnek, jellegzetes barackos illatát azonban megtartja. Az érzékenyebb gyomrú személyeknek célszerű ennek a a fajnak a fogyasztását is meggondolniuk.

A nyulica a legegészségesebb gombák közé tartozik. Igen magas a fehérjetartalma, rendkívül gazdag káliumban és C-vitaminban, jelentős mennyiségű vas, kalcium és magnézium is található benne, míg a természetgyógyászok a D-vitamin egyik legjobb természetes forrásaként tartják számon. A benne található vegyületeknek köszönhetően a rovarok kerülik, ezért ez a gombafaj szinte egyáltalán nem férgesedik. A rókagomba legismertebb felhasználási módja a pörköltként való elkészítése, de sütve, vagy köretként is ízletes. Emellett könnyen szárítható, valamint a fagyasztással való tartósítást is jól viseli.