A temető ravatalozója keresztje, balról a Nunkovich uraság nagyméretű síremléke

Gétye, Szent István 1019-ben kiadott oklevelében Getyie néven már szerepelt. A község 1988. június 29-én ünnepelte ezer éves fennállását, ekkor alkották meg a címerüket és a zászlójukat.

A falu temploma

Miután Líviával és Jánossal az elvadult erdőben megtaláljuk a forrásokat, bejárjuk az egész határt. János megmutatja, szerinte hol lehetett a régi falu, majd átmegyünk a Kis-erdőn is, ahova bunkereket építettek a lányaikat féltő gazdák a második világháború végén, s itt bújtatták őket a katonahordák elől. Megnézzük a szőlőhegyet, ami lassan eltűnik, mert a gazdák felhagynak a művelésükkel, egy vállalkozó pedig felvásárolja ezeket a területeket, kiírtja az erdősült részeket, hogy táblásíthassa a földeket.

Mise az elszármazottakkal

A történelmi kutakodásnak nincs vége, mint arról lapunkban is beszámoltunk, több éve régészeti kutatás zajlik a határban. Neolitikus, legalább hétezer éves körárkot tártak fel a dubai források közelében a mezőn, melynek során római-kori, Árpád-kori leletek is előkerültek a föld rejtekéből. Találtak például római temetőt, két sarkantyút is, a legújabb légifotókon a körároktól nem messze, egy másik település nyomait is felfedezték.

- A közösséget megtartó legfontosabb erő a közös emlékezés. Ezért tartjuk fontosnak az elszármazottak találkozóját, melyet szeptember 7-én – már a 15-ik alkalommal rendeztünk meg – mondja a határbejárás után Talabér Lászlóné, Lívia. A polgármester kitér arra is, hogy a falunak 113 bejelentett lakosa van, de aki életvitelszerűen itt is él, nem több mint 55-60 gétyei. Van 14 külföldi állampolgáruk is, akik angol és német anyanyelvűek. Csak összehasonlításképpen: 1785-ben már 267 lakosa volt a falunak, 1900-ban 508, 1941-ben 620, s még 1970-ben is 402-en lakták a falut.

Az elszármazottak a misét követően

- Amikor fiatal voltam, esténként két teljes létszámú focicsapat rúgta a labdát, s a harangozónak sört vettünk, hogy egy órával később harangozzon, mert csak az esti harangozásig volt megengedve a focizás – említi Salamon János.