Az állatok védelme ma már társadalmilag elvárt tevékenység, sajnos az esti híradások nem erről árulkodnak, vezette fel dr. Koska Hedvig Dóra szakmai vezető, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője. Mint mondta, az elmúlt évben több mint 250 ezer gyermek vett részt ebben a programban, amelynek előzményeként első alkalommal szervezik meg a pedagógus roadshow-t. Ennek célja, hogy valóban olyan rendezvények valósuljanak meg az idén szeptember 30. és október 13. között zajló Állatvédelmi Témahéten, amelyeken az állatvédelem mibenléte jobban előtérbe kerül. Mindemellett méltatta a pedagógusok támogató hozzáállását az ügyhöz. Jelezte továbbá, hogy az állatvédelmi pedagógia, mint módszertan segítségével még több gyermekhez juthat el az állatvédelem fontosságának üzenete.

A Pedagógus Roadshow első állomását a zalaegerszegi Montessori-iskolában tartották. Képünkön Kajári Attila, dr. Koska Hedvig Dóra és Csóborné Nagy Beáta

Fotó: Antal Lívia

A rendezvényen köszöntőt mondott Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója. Kiemelte, hogy a Montessori-iskola nem állami fenntartású, de ez a rendezvény is erősíti kapcsolatukat. A Zalai Kutyasuli kutyaterápiás felvezetőjeként elmondta, hogy az elmúlt tanévben is több gyermekintézményben tartottak foglalkozásokat, amelyeken az állatok védelme, az állatok felelős tartása is szóba került.

Csóborné Nagy Beáta, a Montessori-iskola igazgatója elmondta, intézményük egyedülálló abban, hogy egy kis állatfarmot tartanak fenn. A gyerekek órarend szerint gondozzák, etetik, itatják a két minnesotai törpemalacot, a nyulakat, a kacsákat, a libákat és tyúkokat. Az osztálytermekben is tartanak állatokat, halakat, gekkót, afrikai csigát, szöcskét, rovarokat. A felelős állattartás tehát napi szinten jelen van a gyerekek életében, hangsúlyozta az igazgató. A közelmúltban pályáztak és elnyerték az állatbarát iskola címet, amelyre nagyon büszkék. Az Állatvédelmi Témahétre a kívánalmak szerint, már most készülnek.