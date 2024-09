Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál

Egy héttel később, szeptember 13-14-én rendezik meg a dél-zalai térség egyik szintén nagy múltra visszatekintő őszi gasztrokulturális programját, a 18. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivált, amelynek kiemelt eseményei pénteken a kitelepülő borházak bormustrája, szombaton pedig a dödölle és tájjelegű ételek hagyományos főzőversenye lesz. Ez utóbbira már 12 csapat nevezett, de továbbra is várják a jelentkezőket. A fesztivál kulturális programja is összeállt, nyolc országos hírű zenekar és könnyűzenei formáció mellett 22 helyi és városkörnyéki fellépő szórakoztatja majd a közönséget. Igazi különlegességekre is számíthatunk, pénteken nyitja meg kapuit például az ország első Oldtimer Kerékpáros Múzeuma.

Nagykanizsán hamarosan újra kóstolhatunk dödöllét

Forrás: ZH-Archívum

Göcseji Szilvafesztivál

Ugyancsak szeptember 14-én invitálja a népi gasztronómia és a tradicionális magyar kultúra iránt érdeklődőket a XVIII. Göcseji Szilvafesztivál, amely ez évben is egy nagyobb léptékű térségi program, az Aranyló Göcsej részeként kerül megszervezésre. A helyszíne egy aprócska, de meghitt hangulatú zalai kisközség, Szilvágy lesz, amely nevét ugyan nem a szilváról kapta, ám lakói szűk két évtizeddel ezelőtt úgy gondolták, brandet lehet építeni a gyümölcsre. Próbálkozásukat siker koronázta, a Göcseji Szilvafesztivál olyan gasztrokulturális rendezvénnyé nőtte ki magát, amelyet a falu lélekszámának többszöröse keres fel évről évre. Köszönhető mindez többek közt a rendezvény főzőversenyének, ahol ugyan nem feltétel, hogy az alapanyagok közt legyen szilva, de mindig akad a résztvevők között olyan csapat, amely nem hagyja ki ezt a lehetőséget. Arról pedig, hogy a népi konyha egyik remekét, a szilvás gombócot is megkóstolhassuk, a falubeliek gondoskodnak évről évre, megszámlálhatatlan számban készítik a gyermekkorunk hangulatához tökéletesen illő finomságot.

Szilvágyon olykor szilva is kerül az elkészített ételekbe

Forrás: ZH-Archívum

Nemzetközi Gasztronómiai Seregszemle

Gasztronómiai seregszemle – így nevezik a házigazdák azt a szintén szeptember 14-i nagyszabású programot, amelynek Felsőrajk ad helyet. Valójában a faluban havi rendszerességgel megrendezendő termelői piacra és kézműves vásárra alapozott rendezvényről van szó, amit nagyságrendje és kísérő érdekességei is kiemelnek a hasonló környező rendezvények közül. Itt tartják többek között azt a közéleti vetélkedőt, amelynek résztvevői Zala vármegye közszereplői, illetve itt szervezik meg azt a süteménysütő versenyt is, amelynek finomságait a zsűrizés után szintén bárki megkóstolhatja. A program idei díszvendége Szlovénia lesz.