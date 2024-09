Ha ezt valamiért nem tartanám be, akkor friss gyümölccsel igyekszem pótolni a folyadékot. Cukros, a fogaimat és a szervezetemet egyaránt megterhelő üdítőitaloknak korábban búcsút intettem. A szénsavmentes, kalciumban gazdag ásványvizet részesítem előnyben, de a csapból folyó vizet is kifejezetten szeretem. Olykor, amikor éppen nem kívánom a vizet, akkor édesítés nélküli gyógyteával helyettesítem. Feleségem szüleinél a somogyi Porrogszentkirályon viszont nem jóízű a csapi víz, ezért rendszerint friss és üdítő szódavízet fogyasztanak. Bejáratott rendszer szerint jár a "szódásautó" és lecseréli az üres palackokat teliekre. Az ára is fogyasztóbarát, így a faluban is egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.