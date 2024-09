A kora délután kezdéskor 17 főzőcsapat gyújtott tüzet és készítettek jobbára különféle bográcsételeket. Csülkös bab, csülökpörkölt, babgulyás, gombás velős zúzapörkölt és szarvasgulyás is rotyogott az edényekben.

A nagykanizsai Szikrák Táncegyüttes is fellépett

Fotó: A szerző

Kele Lajos polgármestertől a fesztivál kezdetén megtudtuk, hogy ez az esemény a mintegy 600 fős település legnagyobb rendezvénye, melyen a vadászati hagyományokat is ápolják.

- A főzőversenyre nevező csapatok szabadon választott ételt készítenek, de 60-70 százalékban vadételek készülnek, az étkeket szakmai zsűri értékeli - mondta Kele Lajos. - Testvértelepülésünkről, a szlovéniai Radamosról is érkezett csapat, ők hagyományos bográcsételt főznek. A fesztiválon emellett kézművesek, termelők is árulják portékáikat. Az idei a negyedik alkalom, azt látjuk, hogy évről évre nő a főzőcsapatok, az árusok és a résztvevők száma is, ami nagyon fontos. Idén több mint ezer látogatóra számítunk, hiszen a környéken nincs másik rendezvény.

Ami pedig az említett vadászati hagyományokat illeti, mint ismert, szeptemberben kezdődik a szarvasbőgés időszaka, ez a vadászat csúcspontja. Helyben is vannak, akik hódolnak e szenvedélynek, működik vadásztársaság, közösen a szomszédos Rigyáccal hozták létre, s a vadászok közreműködésével rendezvény formájában is igyekeznek a vadászatot, vadételeket megismertetni a közönséggel a hagyományápolás mellett.

A legfiatalabb falubelieket is köszöntötte Kele Lajos polgámester

Fotó: A szerző

A Riva Vadásztársaság tagjai nem titkolták a szarvasgulyás receptjét, melynek fő összetevője a helyi erdőben lőtt vad és a helyi kertekben megtermelt zöldség, emellett persze szívük-lelküket is belefőzték.

Lakatos Péter és Major Péter ottjártunkkor még a zöldséges alapot pirította a szarvasgulyáshoz, került bele sárgarépa, zeller, fehérrépa, majd a hús, a fűszerek, köztük a titkos összetevők és a burgonya. Arra még felhívták a figyelmet, hogy a szarvashús édesebb, mint a disznóhús, ezért figyelni kell a hozzáadott zöldség mennyiségére, illetve ajánlott egy kis borral savanyítani.

A megnyitón hagyományosan köszöntötték a legifjabb falubelieket is, akik az elmúlt egy évben születtek, összes hét kisgyermeket ez alkalommal.