Az esemény családi programokkal indult a település központjában, majd közös, ingyenes vacsorával folytatódott. Ezt követően Jakab Sándor polgármester köszöntötte az újudvari közösséget. Beszédében elmondta: az elszármazottak, akik évek óta nem jártak egykori lakóhelyükön nagy változást tapasztalnak, hiszen teljesen megújult a falukép, több fejlesztést, felújítást végezhettek el. Ebben nagy érdemei vannak Cseresnyés Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének, aki amiben csak tudott a segítségükre sietett.

– Októbertől a következő öt évre is Újudvart vezethetem, sőt, a vármegyei közgyűlésbe is bekerülhettem – folytatta Jakab Sándor. – A jövőre nézve is vannak terveink, elképzeléseink, s ebben bizton számíthatunk az országgyűlési képviselő támogatására.

Ezt követően az önkormányzat képviselőtestületének döntésére értelmében az Újudvar Községért díjat a 20 éves Schné Anna vehette át, aki Szürke gyémánt címmel egy könyvet írt. A fiatal hölgy meghatódott az elismerés odaítélésétől, s elmondta: hat éve kezdett el írni, de a mostani sztori könyvvé érett. Stílusát tekintve egy romantikus fantasy regény született, melyet egy osztrák kiadó karolt fel. A kötetet még kettő folytatás követi majd, melyek már készülnek.

– Jó érzés látni, hogy egy összetartó közösség elismeri azokat a fiatalokat, akik saját pátriájukban értéket teremtenek – fogalmazott Cseresnyés Péter. – S valóban látható, érezhető az a fejlődés, ami Újudvaron végbement az elmúlt időszakban, s várhatóan vannak még olyan területek, ahol lehetne mit tenni. Ez a település jó irányba halad, hiszen a vezetőik azt szeretnék, ha még élhetőbb, kényelmesebb lehessen, s ezért mindent megtesznek.