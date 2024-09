A fiatal hölgy szerteágazó munkájáról, küldetéstudatáról mesélt a zaol.hu hallgatóinak. A beszélgetés során szó esett "rázósabb" témákról is, úgy, mint az előítéletek kezelése. S arról, hogy miként látja a magyar borok helyzetét itthon és külföldön. Fanni a magyar bor nagykövete is lehetne, hiszen bárhol jár, a hazai nedűk mellett teszi le a voksát. Természetesen szó esett szülőföldje, Zala vármegye borvidékéről is, az itt nevelt érdekes fajtákról, melyek bizony beverekedték már magukat a magyarországi elitbe. Sőt néhány tétel külföldön is megállta a helyét.