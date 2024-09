Németfalu és Salomvár között az aszfaltját rég elvesztett nyomvonalán új műút épült. Amolyan magyar módra készült ez, mert elfogyott a pénz, a Salomvár helységnévtáblánál, a határban abbamaradt az az aszfaltozás. A mezőn vezető szakasz egy részének kihagyása után, Cigányhegy végénél került újra aszfalt az útra, s ez már kitartott a salomvári csatlakozásig. Micsoda változás! Hol van már az az idő, amikor erre csak földúton járhatott az ember, volt, hogy még a szekerek is benne ragadtak a sárban, pedig akkoriban sokan éltünk Cigányhegyen. Tizenkét család sok gyerekkel. A szomszédos Gábel pusztán, ahonnét Cigányhegyen át vezetett az út Salomvárra, további öt család próbált boldogulni. Most, hogy már nem lakik itt senki, műút vezet a néptelen tájban…

Régi házak egyike a hegyen

Cigányhegyet egy nyári délután gyalog jártam be. Szabadjára engedtem emlékeimet, próbáltam felfedezni a régi házak helyét, az ott élő emberek arcát. Az egykori családi fészkek közül már csak néhány állt, részben, vagy teljesen elvadult környezetben. Elértem az egykori portánkig, s nem hittem a szememnek! A telket új drótkerítés szegélyezte a szomszéd telkével együtt, s az azon álló egykori lakóházat éppen átépítették. Jócskán megnövelték, modernizálták. A kertünk sarkában volt egy közös kút, melyből 42 méteres mélységből kellett felhúzni a vizet. A rozzant kútház eltűnt, fedett betongyűrű szürkéllik a helyén, a jókora kútkerék, s a fatengely, melyen egykor a drótkötél tekeredett, a kert sarkában várta sorsa jobbrafordulását… Ötvenhat éve hagytuk el a portát, amit akkor a falutól még távolabb lévő Erdei majorban élő ember vett meg. Szegényhez nem volt kegyes a sors, erőszakos halált halt. Az új vásárló egy szintén hegyen élő gazda volt, fantáziát látott a portában, ahol a gépszínben benzinmotor hajtotta terménydaráló és szalagfűrész is volt. Tehetős gazdák éltek gyermekkoromban a hegyen, akik életét derékba törte a téesz, amely terjedésének a cigányhegyiek megpróbáltak ellenállni. Ez csak ideiglenes sikerrel járt, egy év múlva nekik is osztozni kellett a közös sorsban. A tehetősebbek elmenekültek innét, mint az én szüleim is, az idősebbek hamarosan kihaltak…