A vidékfejlesztési programban elnyert mintegy 60,5 millió forint pályázati támogatásból újították fel a szőlőhegyen, a kilátóig vezető utat.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy mintegy két kilométer hosszban újult meg az út, ezzel megkönnyítették a szőlőbirtokaikat gondozó gazdáknak a területek elérését, illetve annak az állandó lakosnak is a közlekedését, aki egy éve már a hegyháton él. A hegyi útszakasz turisztikai célokat is szolgál, hiszen az út végén található egy kilátó, melynek csúcsából belátható a vidék.

A polgármester arról is beszélt, hogy a két km-es útszakaszon a köves alapra bitumenes védőréteg került, emellett elkészült egy új híd, valamint a vízelvezetési munkákat is elvégezték a hegyháton található záportározóig. Azt is tervezik, hogy ezt a területet összekötik a szomszédos hegyháttal, ahol szintén rendbe tették az utat, ehhez csak egy rövid szakaszt kellene még helyreállítani. Hozzátette, bíznak benne, hogy az útfelújításnak köszönhetően egyre többen látnak fantáziát abban, hogy pincéket újítsanak itt fel, van is már erre példa, és így élettel telik meg a hegyhát.