Galamboki szüreti felvonulás

Galambokon vasárnap az Együtt Galambokért Egyesület szervezésében 15 órától Szüreti felvonulást tartanak. A szüreti menet a piactérről indul feldíszített lovaskocsikkal és traktorokkal, majd több utcán haladva 17 órakor ér vissza a piacra, ahol batyus buli vár a résztvevőkre.

Balaton Truck Feszt első alkalommal Zalaszabarban

Zalaszabarban vasárnap a Kányaváry Borbirtokon 13 órától első alkalommal rendeznek gasztronómiai pikniket Balaton Truck Feszt néven. Nemcsak a gasztronómia iránt érdeklődők számára tartogat izgalmakat az esemény, hanem a művészetek és kulturális események kedvelőinek is. A nagykanizsai Mozaik Társulat 16 órakor a „Pofa be Annuska” című darabot mutatja be, az estét 20 órakor Varga Viktor koncertje zárja A programok között Veiger Csabi gitározik, aki a legjobb hazai és külföldi slágereket játssza.

Őszi fesztivál

Lentiben szombaton rendezik meg a hagyományos Őszi fesztivált a rendezvénytéren, ahol 10 órától kézműves és termelői kirakodó vásár várja a látogatókat. A főzőverseny 10.30 órakor indul a nevező csapatokkal. A fesztivál megnyitója 14 órakor lesz, Horváth László, a város polgármestere köszönti a megjelenteket, majd kulturális műsor kezdődik: helyi amatőr művészeti csoportok lépnek színpadra. A főzőverseny eredményeit 15.30-kor hirdetik ki, 16 órától folytatódik a zenés műsor. Fellép a Bella Italia, az Eraklin Táncklub, a Diamonds, a Clips zenekar, majd 20.15-kor tűzijáték zárja a napot. A gyerekeknek külön programokkal készülnek, a városi könyvtár is kitelepül az eseményre, és lesz fotópont is.

Futball

Szombaton Lovásziban a 25 éve bajnokságot nyert Lovászi Bányász SE csapata a Lenti Öregfiúk csapatával mérkőzik a helyi sportpályán 15 órától.

Szüreti mulatság

Szombaton Lentiben, a bárszentmihályfai városrészben szüreti mulatságot rendeznek. A felvonulás 14 órakor indul a kultúrháztól, majd a sportpályához érkeznek vissza a résztvevők 16 órára, ahol vendéglátás várja őket. Ezután 17 órától parasztolimpia, majd este 19 órakor zenés mulatság kezdődik. Emellett gyerekprogramok is lesznek.

Lecsófesztivál

Gutorföldén szombaton tartják a lecsófesztivált szüreti mulatsággal egybekötve. A felvonulás 12.30 órakor indul a szabadtéri színpadtól, a lecsófesztivál ugyanitt 15 órától az Együtt Gutorföldéért Egyesület szervezésében. A főzőcsapatok lecsót készítenek, ízlés szerint, az étkeket 17.30-kor zsűrizik. A színpadon 16 órától a Harlem Blues Band, 18 órától a TMK Rock Band zenél.

Búcsúi szentmise

Csesztregen, a Szent Móric Plébánia egyházközsége szervezésében vasárnap búcsúi szentmise lesz a római katolikus templomban Szent Móric és vértanútársai tiszteletére 8.30 órai kezdettel. A szentmisét dr. Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes mutatja be, aki 9.30-tól vetített képes előadás keretében beszél Kerkai Jenő életéről és mai üzenetéről a Kerkai 120 emlékévhez kapcsolódóan.

Ultiverseny

Vasárnap Kerkabarabáson a helyi Lesz Vigasz Bolt és Presszóban ultiversenyt rendezek. A kártyajáték szerelmeseit 14 órára várják a szervezők.

Lemezbörze

Zalaegerszegen, a Göcsej Tudásközpontban szombaton 10 és 15 óra között rendezik meg a zenei hanghordozók gyűjtőinek újabb találkozóját, a XVII. Zalaegerszegi Lemezbörzét.

Deák-emléktúra

Söjtörről, a Deák-kúria elől indul szombaton 10 órakor a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Köre által szervezett 14. Deák-emléktúra. A résztvevők Borsfa, Páka és a muravidéki Zsitkóc érintését követően várhatóan 15 órakor érkeznek meg Zalatárnokra, ahol elméleti verseny – Deák- és KRESZ-totó – vár a motorosokra, majd rövid megemlékezés keretében koszorút helyeznek el az önkormányzati épület előtt található Deák-domborműnél.

Szüreti programok

Murarátkán szombaton szüreti mulatságot tartanak. A program 14 órakor felvonulással kezdődik, amely várhatóan 16 óráig tart. 18 órakor Dankó Szilvia lép fel a községben, majd Auer Jenő zenél. Kísérőprogramként a vendégház nagytermében kiállítások várják még a résztvevőket, a gyermekek számára pedig népi játékokkal készülnek a szervezők. Bázakerettyén ugyancsak szombaton tartják a szüreti felvonulást, amit 14 órakor a Déryné Művelődési Házban kiállításmegnyitó előz meg. A felvonulást követően a Kerka táncegyüttes lép fel, majd fűnyíró traktorok ügyességi versenye és traktor szépségverseny következik. 17 órakor a Mákvirág citerazenekar, azt követően a Muzi Kaj tamburazenekar mutatja be műsorát.

Kötetbemutató

Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban vasárnap 17 órakor tartják a helyi kötődésű Gaál Zsuzska A lelked a tükröm című kötetét.

Őrségi tökfesztivál

Őriszentpéteren és a környező településeken a hét végén rendezik meg az Őrség legnagyobb őszi gasztrokulturális eseményét, a XX. Őrségi Tökfesztivált. A programok már péntek este elkezdődnek Nagyrákoson. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját szombaton 11 órakor tartják Őriszentpéteren, ahol szombaton és vasárnap termelői vásár, kézműves-foglalkozások, tökfaragás és színpadi produkciók, köztük a Szabó Balázs Bandája és a 4S Street koncertje várja az érdeklődőket. Szombaton Szalafő-Pityerszer lesz a másik kiemelt helyszín, ahol ugyancsak kézműves-foglalkozások, gyermek- és folklórprogramok, illetve túrák szerepelnek a kínálatban, vasárnap pedig Magyarszombatfa is csatlakozik helyi termékek vásárával, közös főzéssel, valamint cserépedényben és bográcsban főtt, illetve kemencés ételek kóstolójával.

Filmklub

Domonkosfán, a muravidéki település tájháza mellett pajtaszínházban pénteken 19 órakor a Rudolf Péter és Kapitány Iván által rendezett Üvegtigris című filmet mutatják be.

Kutya szépségverseny

Gyertyánosban, a muravidéki település sportpályáján szombaton 9 órakor nemzetközi kutyakiállítás és szépségverseny kezdődik. A program kétnapos, vasárnap folytatódik.

Koncerten, zenés partik

Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok büféjében szombaton este hazánk első számú punk-rock zenekara, az Aurora ad koncertet. A 19 órakor kezdődő program előzenekara a helyi Zaklatás lesz. A Contrast Café & Bistróban pénteken 18 órától a Farkas Alexandra Trió zenél. A Mama Africában szombaton Miller zenél. Az Angels Clubban ugyancsak szombaton Hangover partit tartanak. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban szombaton Szunyog keveri a zenét.