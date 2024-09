Roma történelmi fesztivál

Nagykanizsán rendezi meg a Zala vármegyei roma történelmi, kulturális és gasztronómiai fesztivált az Anosztru Országos Egyesület. A kétnapos rendezvény pénteken 10 órakor kezdődik a Teleki utca 14. szám alatti közösségi háznál, ahol többek közt előadások, roma ételek kóstolója és fafaragó kiállítás várja az érdeklődőket. A rendezvény másnap a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál keretein belül folytatódik.

Bor- és Dödölle Fesztivál

Nagykanizsán a hét végén rendezik meg a XVIII. Bor- és Dödölle Fesztivált, amely pénteken 14 órakor kezdődik az Erzsébet téren az ünnepélyes megnyitóval. 14.30 órától az Orff ütőegyüttes zenél, ezt a borverseny eredményhirdetése követi. 17 órától a No Sugar, 20 órától az LGT sztárjait is soraiban tudó Zenevonat, 22-kor a Crazy Little elnevezésű Queen-dalokat játszó zenekar ad koncertet. A Medgyaszay Házban is lesznek koncertek, 16.30 órától a Colmena, majd a helyi Your Last Steps, illetve a budapesti Pennhurst játszik. 23.30-kor a The Konnektion lép színpadra. Szombaton 10 órakor szüreti felvonulással folytatódik a program, ennek kiindulópontja a Széchenyi tér, végállomása az Erzsébet tér lesz. Utóbbi helyszínen 11 órakor kezdődik a főzőverseny, 12-től pedig újabb kulturális műsorok várják az érdeklődőket. Az esti koncertek sorát 18 órakor a Soulwave nyitja, 21 órakor az Irie Maffia zenél, míg 23.30-kor a StadiumX lép fel. A két nap során emellett számos kísérőprogram várja még a látogatókat.

Szüret, bor, piac

Szeptember 14-én, szombaton 7-13 óra között Szüret, bor, piac elnevezéssel tartja Helyi Termék Vásári Forgatagát a zalaegerszegi Göcseji Tudásközpont. Kirakodóvásárral, kézműves programokkal, bemutatókkal, borkóstolóval várják az érdeklődőket.

Szüreti felvonulás Botfán

Szeptember 14-én, szombaton 15 órakor indul a szüreti felvonulás Zalaegerszegen, Botfán, a sportteleptől. A rendezvényen részt vesz Balaicz Zoltán polgármester és Gecse Péter alpolgármester. Makettverseny Szeptember 14-én 9 órától délután 4 óráig várja a látogatókat a Wolfpack Makett Verseny Zalaegerszegen, az Apáczai Művelődési Központban. Az idei kiemelt kategóriával a Focke-Wulf repülőgépgyárnak szeretnénk emléket állítani.