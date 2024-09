Nagykanizsai Javítóintézet: Ismét a szakmai normáknak megfelelően működik az intézmény

A Nagykanizsai Javítóintézet tanévnyitó ünnepsége - a külsőségeket tekintve - szinte semmiben sem különbözött egy általános vagy középiskolai évnyitótól, a diákok verseket szavaltak, majd az igazgató mondott beszédet. Ez esetben az intézmény leköszönő vezetője, Juhász Péter Pál szólt a büntetésüket töltő fiatalokhoz. Mint mondta: az erkölcsi fejlődés nem a kényelmes és önelégült időkben, hanem a megpróbáltatások és zűrzavarok során jön létre. A tanévnyitót követően a leköszönő igazgató rövid tájékoztató keretében számolt be az elmúlt két év szakmai fejlődéséről. Mint felidézte: a fenntartó 2022 végén bízta meg őt a nagykanizsai intézmény vezetésével, miközben ezzel párhuzamosan a budapesti javítóintézet irányítását is ellátta. Az új megbízott igazgató, Vajkó Szilvia elmondta: tovább szeretné erősíteni a dolgozók szakmai képzését, hiszen a Nagykanizsai Javítóintézet továbbra is gyermekvédelmi intézményként fog működni. Emellett jó pár hagyományt szeretnének meghonosítani, ilyen többek között a tanévnyitó ünnepség is.

Tanévnyitó a Nagykanizsai Javítóintézetben. A fiatalok számára a legfontosabb cél a nyolc osztály megszerzése, illetve a szakmaszerzés

Fotó: Fotók: Szakony Attila



Lentiből indulva járták be a határtérséget

Augusztus végén a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. Kerékpárral 7 határon át címmel meghirdetett, az Építési és Közlekedési Minisztérium által biztosított támogatással valósult meg Lentiben, a város szervezésében egy a környezettudatos szemléletet erősítő, határon átnyúló kerékpáros túra, melyen mintegy negyven fő vett részt. Horváth László polgármester elmondta, hogy a program lehetőséget adott a határ menti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak népszerűsítésére, a biztonságos kerékpáros közlekedés tudatosítására, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok jobb megismerésére, valamint gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzésére, illetve a csoportos kerékpározás kultúrájának erősítésére.