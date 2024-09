Ezt követően 18 órától a Halis-könyvtárban A megőrzött örökség címmel az 1935 és 1944 között Kolozsváron megjelent HITEL nemzetpolitikai szemle történetéről és a mai kornak szóló üzeneteiről beszél Szász István Tas orvos, író, művelődéskutató.

Az idei programfolyam további részleteiről Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész, a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója beszélt. Leszögezte: az ingyenesen látogatható előadások péntekenként 18 órától a Halis-könyvtárban folytatódnak.

– Október 4-én Keresztútjárás a napúton, avagy ne álljunk meg félúton! címmel Cserháti Zoltán művelődéskutató vetített-képes előadását tartjuk, melyen Pap Gábor művészettörténész is közreműködik – folytatta. – Október 18-án a pórszombati Kovács Gyula erdőmérnök a Magyar értékmentők a tündérkertben elnevezésű beszámolóját hallhatjuk. A tündéreket csak mi ismerjük, Kárpát-medencei magyarok, és munkánkat is bizonyára a tündérek igazgatták. Hisz napjainkra a legnagyobb pusztítások közepette is sikerült a régi magyar gyümölcsfajták valaha volt legnagyobb gyűjteményét létrehozni.

Majd kivételesen november 4-én, hétfőn 16 órakor közös emlékezésre hívja az érdeklődőket a szabadegyetem közössége a Nagy-Magyarország Emlékműhöz. Itt a mindenkori hatalmaskodók áldozatai és szeretett példaképeik előtt hajtanak fejet, miközben megszólal a Jézus Szíve-templom lélekharangja.

– November 15-én Vendégségben a medvelánynál címmel a teremtéstörténetről beszél könyve kapcsán Pap Gábor művészettörténész – tette hozzá Rajnai Miklós. – Az év utolsó hónapjában is lesznek érdekes beszámolók a bibliotékában. December 6-án a Képes Krónika képi világában a szkíta kereszténység világleíró eszmerendszere és üdvtana bontakozik ki, Szántai Lajos művelődéskutató vetített-képes előadásában.December 20-án a szokott időben Vallomások az emberi szeretetről címmel Hummel Rozália képfestő, művelődéskutató tart érdekes beszámolót a közelgő karácsony jegyében.