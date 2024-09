Erre az alkalomra készül a templom gyermek- és ifjúsági kórusa, amelyhez csatlakozott jónéhány korábbi tag is. Ők – a plébánia közösségi oldalának tudósítása szerint – pont ott folytatták a próbákon, ahol évekkel azelőtt abbahagyták.

„Szeretettel, buzgalommal igazi áhítatot hoztak a templomba, ahová többen is bejöttek az angyali hangokat hallván. Hallgatták, imádkoztak és egyszer-egyszer tapssal is kifejezték tetszésüket”, tudósít A hévízi Szentlélek-templomot kedvelők Fb-lap, hozzátéve: a Jóisten is kedvét leli az imádság eme a formájában.