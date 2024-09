Utóbbin az olajbányászathoz, olajiparhoz köthető érméket, plaketteket tekinthették meg érdeklődők. Farkas István, a szervező egyesület nagykanizsai titkára elmondta: a bemutatott plakettek többsége kis példányszámban készült művészi alkotás, melyek tervezői ás megalkotói között hazánk elismert képzőművészei voltak.

Farkas István a börze megnyitóján. Mellette jobbról Dömők József, hátul balról a második Vida László Fotó: Gyuricza Ferenc

A rendezvény hivatalos megnyitóján Farkas István arról beszélt, hogy a magyarországi szénhidrogén-bányászat, illetve a magyar olajipar bölcsője Zala volt, többek között ezért is döntöttek úgy, hogy a börzéikhez rendszeresen kapcsolódó aktuális kiállítást ezúttal Zala vármegye aranya, Zala vármegye olaja címmel az olajbányászat témakörében rendezik meg. A házigazda intézmény igazgatója, Dömők József szintén a zalai szénhidrogén-bányászat jelentőségét méltatta, mondván: az első zalai olajkút üzembe helyezését követően addig soha nem látott fejlődésen mentek keresztül azok a zalai falvak, amelyek között Letenye, mint körzetközpont helyezkedik el.

Vida László köszöntőt mond a börze megnyitóján. A kép bal szélén Farkas István, jobbról Dömők József Fotó: Gyuricza Ferenc

A résztvevőket Vida László, Letenye októberben hivatalába lépő új polgármestere is köszöntötte. Úgy fogalmazott: a város a jövőben is helyet fog biztosítani a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete programjai számára, hiszen tagjai nemcsak értékőrző munkát végeznek, de kiállításaik révén hozzájárulnak ahhoz is, hogy a jövő nemzedéke a térség múltját is megismerje.