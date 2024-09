A legfontosabb, hogy veszélytelenek, betegséget nem terjesztenek, de már a nagyvárosok kertjeiben, lakásaiban, és Zalaegerszegen is megjelentek az erdei csótányok. A HUN-REN Központ hétfőn közleményben tudatta: az elmúlt hetekben a hazai nagyvárosokban, de főleg a fővárosban jelezték a kertes házakban élők több fórumon is, hogy egyre több csótánnyal lehet találkozni a lakásokban. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szerint azonban nincs szükség ellenük olyan fellépésre, mint például a szúnyogoknál, hiszen amellett, hogy ártalmatlanok, a lakásban pár nap alatt elpusztulnak.

Az erdei csótány fajok elszaporodásuk esetén tömegesen rajzanak. Többnyire észrevétlenül élték életüket az erdős, parkos környezetben a talaj közelében. Az erdőben korhadékokat, vagy növényi nedveket és kisebb rovarokat fogyasztanak, és augusztus-szeptember környékén, ha jelentős a populációjuk, rajzásukkal hívják fel magukra a figyelmet, írja a csotanyellen.hu. Miután már nemcsak az erdőkben élnek, az ellenük való védekezésre is érdemes gondolni: az erdei csótány ellen jól záródó ablakokkal, ajtókkal lehet védekezni, és fontos a szúnyogháló. Ha tűzifát viszünk be a lakásba, nézzük át, ez is segíthet.

Hasonlít a német vagy konyhai csótányra, összetéveszthető vele

A HUN-REN közleményében szó esik arról, hogy az erdei csótány összetéveszthető a betegségek terjesztésére is képes, konyhai maradékokon is elélő német csótánnyal, amelynek a torán két pici párhuzamos sáv található, az erdei csótányoknál ezek hiányoznak. Az erdei változat jól tud és szeret is repülni, míg a német és az amerikai csótányok főleg csak másznak, legfeljebb piciket repülnek, de inkább pottyannak.

Zalaegerszegen is megjelentek

Kaszab Attila Zoltán zalaegerszegi egészségügyi kárvetőirtó lapunknak kedden elmondta: már találkozott erdei csótánnyal, az is előfordult, hogy kihívták házakba, mert azt hitték, hogy német csótány lepte el a lakást, holott erdei csótányok költöztek be. Főleg a hegyi részeken jellemző az erdei csótány jelenléte. Megerősítette, hogy nincs szükség az irtására, ellentétben a német és az amerikai csótánnyal.