A kibontakozó mozgalom élén Király András nyugdíjas építőmérnök áll, aki a természetvédelem ügye iránt érzékeny emberként maga is tevékenyen kivette részét az elmúlt napok madármentéséből.

– Hétfőn ismerősökkel négyszer is fordultunk a fenékpusztai gyűrűző bázishoz, rengeteg fecskét vittünk, sajnos sokat már elhullva, de sok élőt is, remélem vannak, amelyek túlélték a katasztrófát – mesélte Király András. – Éppen akkor is ott voltunk, amikor az az embertelen hatósági eljárás zajlott, ez is közrejátszott abban, hogy úgy érezzük: tennünk kell valamit. Tudjuk, hogy a térségben nincs hivatalosan kijelölt madármentő állomás, a legközelebbi Székesfehérváron és ezt a helyzetet orvosolni kellene. Tudom, hogy sok ember gondolkodik hasonlóan. Van két Facebook-csoport, a "Balatoni értékmentők" és a "Mentsük meg a fecskéket!", előbbi már régebb óta, utóbbit a napokban hozták létre. A kettőnek nagyjából 140 ezer követője és tagja van, a visszajelzésekből tudható, hogy közülük is nagyon sokan örömmel hozzájárulnának egy ilyen bázis létrehozásához.

Számlát nyitnak, adományt gyűjtenek

Király András elmondta: órákon belül elkülönített számlát nyitnak, ahol adományokat gyűjtenek majd a cél megvalósítása érdekében.

– Én leszek az első befizető – jelentette ki a kezdeményező –, és tudom, hogy messze nem az utolsó. Bízom benne, hogy Keszthely vezetése is támogatja majd az ügyet. Egy ilyen bázis létrejötte nagyon fontos lenne a természet megóvása szempontjából, de pozitív hírverést jelentene a városnak is.

Megírtuk: hétfőn elvitették a madarakat

A madármentő állomásról hétfőn vitetett el a hatóság védett és fokozottan védett madarakat, az állomás engedélyének hiánya miatt. Az erről szóló cikkünkben ismertettük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság közleményét, s megszólalt Benke Szabolcs, a fenékpusztai állomás vezetője.

Benke Szabolcs nem vitatta, hogy jogszerűtlen volt a működés, de azt hangsúlyozta, a madarak érdekeit tartották szem előtt

Darázsi Zsolt: szakmailag megalapozatlan, hibás döntés

A fenékpusztai madárgyűrűző állomáson lezajlott hatósági eljárással kapcsolatban eljuttatta véleményét lapunkhoz Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Zalai Helyi Csoportjának (ZHCs) korábbi titkára. Aki már nyugdíjas és magánszemélyként fejti ki álláspontját: