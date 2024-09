A jeles eseményre a templom megtelt, sokan érkeztek a környező horvát lakta településekről népviseletben, de részt vettek a Zrínyi kadétok is. Több prominens vendég is tiszteletét tette: dr. Mladen Andrlić, Horvát Köztársaság nagykövete, Marina Sikora, diplomáciai tanácsos, a budapesti Horvát Köztársaság Nagykövetségéről, Prof. Dr. Željko Cvetnić akadémikus, Horvát Művészeti és Tudományos Akadémia rendes tagja, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és dr. Koósz Attila, Horvát Köztársaság Magyarországi tiszteletbeli konzul.

A horvát vendégek a tiszteletbeli konzul és a plébános társaságában, balról: Josip Đurkan, dr. Mladen Andrlić, Vaslabán Csaba, Prof. Dr. Željko Cvetnić és dr. Koósz Attila Fotó: ZH

Márványfedlappal jelölték Skotovics sírját

Vaslabán Csaba atya ünnepi köszöntőjét horvát nyelven hallhatták az egybegyűltek. Kiemelte: mintegy 200 éves lemaradásukat hozták be tavaly, amikor a Historia Domus leírásai alapján talajradarral beazonosították a templom építtetőjének, Skotovics Miklós apátplébánosnak templomukban lévő sírját, és azt márvány fedlappal jelölték. Tettük ezt azért, mert az Skotovics Krisztus iránti szeretetének példája, és a ma itt élő hívek iránta érzett hálája itt találkozik.

Kötődött Murakeresztúrhoz

– Skotovics Miklós azzal fejezte ki Jézus iránti szeretetét, hogy - megőrizve a török által elpusztított bencés apátság titulusát - a Szent Kereszt Felmagasztalása titulusra templomot építtetett, amelyet a korabeli leírások alapján ő maga szentelt fel – folytatta. – Annyira itt akart lenni Krisztus közelében, hogy úgy végrendelkezett, hogy halála után is teste itt legyen az oltár közelében. Úgy méltó, hogy emlékét azzal is őrizzük, hogy most - első alkalommal - és reményeim szerint még sokszor a templom búcsújához kapcsolódóan róla elnevezett emlékkonferenciával tisztelegjünk műve előtt. Olyat témákat választottak előadóink, amelyek által a kereszten megfeszített, de harmadnapra feltámadott üdvözítő iránti szeretetünk gyarapodhat.

Előadás Szent Lászlóról

Ezt követően a Zrínyi kadétok a vendégekkel közösen helyezték el a kegyelet koszorúját a Skotovics Miklós apátplébános sírját jelölő emléken. A program további részeként dr. Kanász Viktor surdi származású történész tartott figyelemreméltó előadást Szent László emlékezete Dél-Zalában címmel. Ezután Prof. Dr. Željko Cvetnić akadémikus Szentek, állatok, legendák című könyve kapcsán szólt az egybegyűltekhez.