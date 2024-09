Az arányos városfejlesztésre, az utak, járdák, parkolók felújítására és újak építésére az elmúlt néhány évben különösen odafigyelt az önkormányzat. A Kovács Károly Városépítő Programból, pályázatokból, így a KEHOP-projektben rendelkezésre álló állami forrásból, valamint önkormányzati saját erőből a korábbiaknál jóval nagyobb volumenű felújítási programot tudtak elindítani, amely érintett minden városrészt Zalaegerszegen, mondta el Balaicz Zoltán polgármester.

Mint fogalmazott, ennek jegyében újult meg a Vizslaparki utca szóban forgó szakasza, amelyről, mint mondta, nem tud érzelem nélkül beszélni. Nagyszülei, szülei és ő is a 12. szám alatt laktak egy ideig. A polgármester kitért arra, hogy az elmúlt évtizedekben sokat változott, szépült a környék. A Kerámia utcában társasházak épültek, a Mártírok útja romos házait pedig elbontották és helyére parkolót alakítottak ki.

Bali Zoltán alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy szisztematikusan újítják fel az utakat Zalaegerszegen. A Vizslaparki utcában is előbb elvégezték a szennyvíz- és ivóvízhálózat rekonstrukcióját, amelyre a KEHOP-projekt adott lehetőséget. Tavaly a közvilágítást is korszerűsítették, korábban pedig térköves járdát létesítettek. Idén ígéretükhöz híven az alépítménytől kezdve teljes szélességben megújították az útburkolatot, amelynek költségét a TOP-program maradványforrásából és saját erőből finanszírozták. Kiemelte, hogy a Vizslaparki utcában értékálló beruházás valósult meg. Elindították már a tervezést, mert az utca további szakaszait is fel kívánják újítani az elkövetkezőkben.

A Vizslaparki utca érintett szakaszát 120 méter hosszúságban és 6 méter szélességben aszfaltozzák le. Kicserélték a szegélyeket, és új vízelnyelőket építettek be, ismertette Szak Tibor út- és közműépítési csoportvezető.