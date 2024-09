Gyorsan hozzátette: nem félek az Attilától, gyakran szóltam neki, hogy kaszálja le az árkot, tisztítsa ki a csatornát, mosolygott egyet és megcsinálta. Hihetetlen, hogy ő ilyet tett.

A családi ház, ahol a tragédia történt Fotó: Szakony Attila

Polgár Róbertet, Murakeresztúr polgármesterét is megdöbbentette az eset, és, mint mondta, szomorú, hogy most emiatt kerülnek a hírekbe. Elmondta: talán nem is volt ilyen gyilkosság a település modern kori történetében.

– A rendőröktől értesültem, hogy megölhették ezt a nőt – folytatta. – Néhány éve költöztek a településre, a nő az év elején ment el. A család helyzetével akkor kerültünk kapcsolatba, amikor a gyámhivatal a gyermekeket elhelyezte a nagyszülőkhöz. Néhány hónapja a családi ház, ahol a tragédia történt, eladó, úgy tudjuk, a férfi szeretett volna elköltözni a szüleihez.

Azóta a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt elfogató parancsot adott ki Kránicz Attila ellen.