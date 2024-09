A könyvbemutatón a szerző mellett Vogl Mária, a házigazda intézmény korábbi igazgatója működött közre, aki verseket olvasott fel a jelenlévő gyermekeknek. A program során nemcsak a gyermekeket megszólító, könnyed, játékos költeményeket mutatták be, de a hozzájuk tartozó gyönyörű rajzos illusztrációkat is, utóbbiakat Orbán Péter grafikus készítette.

- Intézményünk minden évben gazdag programsorozattal csatlakozik az Országos Könyvtári Napok eseményeihez – mondta Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. – Úgy állítjuk össze rendezvényeinket, hogy abban gyermekek és felnőttek egyaránt találjanak kedvükre valót. Szerdán dr. Farkas Gábor Farkas könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lesz a vendégünk, aki Régi krónikáink varázslatos világa címmel tart előadást, majd csütörtökön Földön és égen címmel a városunkban már jól ismert dr. Csider Sándor költő, nyugalmazott főiskolai docens mutatja be legújabb verseskötetét. Vasárnap többek közt csicsergő ás kézműves foglalkozással, az Ezüstlile és Kislile néptánccsoportok nyilvános próbáival, illetve táncházzal, társasjátékkal komplex program várja az érdeklődőket. A könyves vasárnap célja, hogy a könyvtárhasználók számára még vonzóbbá tegyük intézményünket, illetve azok számára is bemutassuk szolgáltatásainkat, akik eddig kevésbé jártak hozzánk. Ezt a célt szolgálja, hogy ezen a napon ingyenes beiratkozási lehetőséget és a tagság térítés nélküli meghosszabbítását kínáljuk, valamint a Országos Könyvtári Napok egyben a megbocsátás hetét is jelentik, azaz a lejárt határidejű könyveket ezen időszak alatt késedelmi díjak felszámolása nélkül vesszük vissza.