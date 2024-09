Miközben egyre népszerűbb az elektromos rollerek használata, az is tapasztalható, hogy a rolleresekre igazi fekete bárányként tekintenek a közlekedésben résztvevők. A gyalogosok szerint a roller nem mehet a járdán, a biciklisek szerint nincs helye a biciklisávban, az autósok pedig az úttestről takarítanák el őket. Észszerű érvek mindhárom esetre vannak, de akkor hol közlekedjenek a elektromos rollerek?

Sokan a forgalmi dugók elkerülése miatt használnak elektromos rollert

Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar Nemzet

Nincs hatályos jogszabály az elektromos rollerekre

– Magyarországon egyelőre nincs hatályos jogszabály, ami az elektromos rollereket nevesíti, ezért a KRESZ érvényben lévő szabályozása vonatkozik ezen járművekre – szögezte le Anti András alezredes, aki hozzátette: a 25 km/h tervezési sebességnél kisebb eszközöket segédmotorkerékpárnak kell tekinteni, így használatukhoz nem kell vezetői engedély, ugyanakkor a 45 km/h tervezési sebesség fölötti gépek a motorkerékpár kategóriába tartoznak, melyek használatához szükséges a vezetői engedély megléte, illetve minden olyan tartozék – rendszám, világítás, bukósisak, műszaki vizsga, biztosítás –, amit előír a KRESZ.

Mindebből az is következik, hogy az elektromos rollerek – legyenek kis vagy nagy teljesítményűek – nem közlekedhetnek a járdán, illetve kerékpárúton is csak lakott területen kívül használhatók. Azaz, az elektromos rollerek leginkább a közúti forgalomban vehetnek részt, ám ez esetben is figyelni kell számos dologra.

Alkoholos befolyásoltság alatt tilos használni

– Az első és legfontosabb kitétel, hogy az elektromos roller vezetője nem lehet alkoholos befolyásoltság alatt, ahogy a kismotorok és a nagymotorok esetében, itt is a nulla tolerancia elve érvényesül – szögezte le Anti András alezredes. – Szintén fontos szabály, hogy az elektromos rolleren tilos utasokat szállítani, ez a közlekedési eszköz csak egy személyes. Alapvetés, hogy az elektromos rollert használók betartsák a közúti közlekedés szabályait, példának okáért karjelzéssel jelezniük kell a kanyarodást, s ugyanúgy elsőbbséget kell adniuk, ahol azt lámpa, tábla vagy az általános szabályok azt megkövetelik. A szabályozás ugyan nem rendelkezik a láthatósági mellény viseléséről, de aki szürkületben, illetve az esti órákban közlekedik, elemi érdeke a minél jobb láthatóság, főleg, ha egy olyan eszközön utazik, amely minimális védelmet nyújt egy baleset során.