Csütörtökön este fél kilenckor érkezett haza az első csoport Pilismarótról, s másnap ugyancsak megtelt busszal indultak vissza a Dunakanyarhoz, Dunabogdányba. Pilismarót polgármestere, Hunyadi Balázs több helyen azt nyilatkozta, hogy 220 ezer zsákot töltöttek meg és helyeztek el csütörtökön. A helyszínen a honvédség, a katasztrófavédők, a Készenléti Rendőrség hallgatói dolgoztak, hozzájuk csatlakoztak a veszprémiek. Pilismarót az a település, ahol a Duna hazai szakaszán a legkritikusabb a helyzet, hiszen a település egy árvízi mederben fekszik. Jelenleg négyszáz ingatlan van veszélyben, s ahogy a Magyar Nemzet megírta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi idősek otthona is a víz fogságába került.

A Pannon Egyetem rövid időn belül megszervezte az önkéntesek utazását. Elől balra Csillag Zsolt egyetemi kancellár, Haraszti László kollégiumi igazgató, mögöttük balra Varga Dévald PE HÖK elnök

Fotó: Pannon Egyetem

Sokkoló látvány fogadta az egyetemistákat

A Pannon Egyetem fiatalsága azonnal reagált a HÖK országos felhívására, felelte lapunk érdeklődésére Varga Dévald PEHÖK elnök. Már éppen keresték volna az önkénteseket, amikor az intézmény bejelentette a toborzást. Mind a hallgatók, mind a kollégák közül 50-60-an jelentkeztek.

- Csütörtökön reggel 8 órakor indultunk Veszprémből. Sokkoló látvány fogadott minket, a Duna vízszintje a gátakat súrolta, s egyes helyeken már átszivárgott a víz. Láttuk, ahogy a katasztrófavédők a vízben állva erősítették a gátakat. Nagyon megfogott minket, ahogy a zsákokat láncban adták egymásnak, közben énekeltek. – mondta Dévald. - Mi több mint 10 köbméter homokot zsákoltunk be, a tervezettnél hamarabb végeztünk vele. A településen két helyszínen dolgoztunk. Visszafelé a buszon sokat beszélgettünk, s örülünk, hogy részt vehettünk az árvízvédelemben.

A Duna vízszintje az elsődlegesen emelt homokzsákokat súrolta

Fotó: Pannon Egyetem

Máskor is segítettek az árvízvédelemben, s a vörösiszap katasztrófánál is ott voltak

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja, valamint Haraszti László kollégiumi igazgató, szervező és számos egyetemi dolgozó utazott a fiatalokkal együtt.

- A társadalmi felelősségvállalást nem csak békeidőben tartjuk fontosnak. A vörösiszap katasztrófa során 2010-ben ugyanúgy segítettünk, ahogy a 2013-as hatalmas árvíznél is – hangsúlyozta Csillag Zsolt. - Amikor már láttuk, hogy mekkora a baj a Dunán, bejelentkeztünk a hatóságoknál, hogy mindenképpen számíthatnak ránk. Ezzel egyidőben a hallgatói önkormányzatok felhívására a fiatalok is jelezték a részvételi szándékot. Az idő rövidsége miatt gyorsan kellett megszerveznünk a csapatokat, megrendelni a buszokat, megvenni a védőfelszerelést és az ellátmányt még szerdán a másnapi induláshoz, ezért a zalaegerszegi és nagykanizsai kollégák, hallgatók most nem tudtak részt venni az akcióban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne segítenének a bajban.