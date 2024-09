Talán tízéves lehettem, amikor a moziban láttam a BMX Banditák című filmet. Mondanom sem kell, egyből vágyaim netovábbja lett az akkor futurisztikusan kinéző bringa. Nem telt bele sok idő, és a Dél-Zalai Áruház kirakatában is megpillanthattam a BMX-et. Majdnem úgy nézett ki, mint a filmben, azzal a kis eltéréssel, hogy ezt a bringát nem Amerikában, hanem Csepelen gyártották. Fél évig spóroltam, végül apám megszánt és 4999 forintért enyém lehetett az a gyönyörű fehér kerékpár. Emlékszem, mikor elhoztuk, szakadt az eső, de engem ez cseppet sem zavart, egy BMX banditát ne riasszon el a vihar. A lakótelepen egyből ki is próbáltam a bringát, őrült módjára száguldoztam, közben a felverődő sár sormintát hagyott a kabátomon. Aztán hirtelen felnőttem, a BMX sokáig a pincében porosodott, végül elajándékoztuk. Most meg azt látom, hogy a kanizsai kerékpármúzeumban is van egy darab. Ilyen öreg lennék?