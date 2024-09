Így értelemszerűen nem maradhatott el a fesztivál legfontosabb eseménye, a főzőverseny sem, e városközpont lezárt főutcáján kilenc csapat tagjai vállalkoztak arra, hogy dödölle mellett egy másik hagyományos magyar ételt is készítsenek. Ezeket nemcsak a zsűri tagjai – Ferenczi István Venesz- és Életmű-díjas mesterszakács, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend főkancellárja, Csendesné Dolinay Margit pékmester, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének alapítója, valamint Horváth József zsűri jogú lovag, étterem tulajdonos – minősítették, de bárki megkóstolhatta azokat. Mielőtt azonban erre sor került volna, az Erzsébet téren felállított nagyszínpadon ünnepélyes megnyitót is tartottak, igaz, az időjárási körülmények miatt igen szerény érdeklődés mellett.

A főzőverseny egyik résztvevőjének, a Kanizsai Dorottya Kórház csapatának tagja, Faricsné Hári Vera dödöllét kínál a zsűriző Horváth Józsefnek, Csendesné Dolinay Margitnak és Ferenczi Istvánnak Fotó: Gyuricza Ferenc

Új szalag került a fakanálra

Ezen Gyuri bíró, azaz Cser György dödöllekészítésre szóló invitálás követően Horváth Jácint, a város októberben hivatalába lépő új polgármestere mondott köszöntőt, aki a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Kovácsné Mikola Mária közreműködésével a 2024-es esztendő szalagját is felkötötte a főzőverseny szimbólumára, egy termetes fakanálra. Horváth Jácint egyrészt a verseny résztvevőinek, másrészt a programok szervezőinek és fellépőinek is köszönetet mosdott azért, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére is kitartottak, illetve azt is megemlítette, hogy dödöllét nagyon sokféleképpen lehet készíteni. Ugyanezt hangsúlyozta a főzőverseny zsűrijének elnöke, Ferenczi István is, aki szerint vár nagyon egyszerű, de mégis kényes étel a dödölle.

Szív és szeretet kell a dödölle elkészítéséhez

- Mi kell ahhoz, hogy jó dödöllét készítsünk? – tette fel a kérdést önmagának, majd meg is válaszolt rá. – Elsősorban nagyon jól megválasztott, úgynevezett lisztes burgonya, amit minimális mennyiségű víz hozzáadásával főzünk meg. Ezt követően szívvel, szeretettel keverjük hozzá a lisztet. Ha ez már megvan, akkor nagy gond nem lehet. Az autentikus dödölle zsírral, pirított hagymával készül, de én már ettem mákos és diós dödöllét is, amióta Nagykanizsán zsűrizem, így remélem, most is lesz arra lehetőség, hogy hasonló különlegességeket kóstoljak.