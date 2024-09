Zöld és arany kivi, indiánbanán - egzotikus gyümölcsök Becsehelyen

A Polai-hegyre szervezett szombaton "Szedd magad!" akciót Miklós Ákos Márton termelő. A látogatók sárga gyümölcshúsú kivi és indiánbanánt a ládából vihettek, míg a zöld kivit a lugasok közé bújva szakíthatták le a bokorról. A kiviszüret olyan jól sikerült, hogy jövő héten megismétlik. A hegyre vezető egysávos úton a szüret idejére jelentősen megnőtt a forgalom, folyamatosan jöttek-mentek a szüretelők. Az időjárásnak köszönhetően minden korábban érett be, így például, amiket most szedhetnek a látogatók, azt máskor bő egy héttel később lenne ideális leszakítani a kivilugasról. A kivi utóérő fajta, ezért még keményen kell leszedni és később puhul be, mondta a termelő. Az indiánbanán krémes állaga, egzotikus íze miatt sokak körében népszerű gyümölcs, melynek szintén jó éve volt, de abból nem áll annyi rendelkezésre, mint kiviből – tette hozzá.