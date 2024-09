Biztos, kiszámítható, időjárástól független, minden szombatra érvényes délelőtti meghívást nyújtottak át a könyvtár munkatársai a családoknak. De mit is jelent ez? A Könyvtári szombatok teljes kínálatát Czupi Gyula igazgató mutatta be az érkezőknek egy "korzózás" alatt. Emellett a látogatók és a sajtó figyelmébe újdonságokat is ajánlott.

- Immár 78. alkalommal szervezzük a könyvtári szombatokat, s az úgy gondoltuk, hogy az indításnál azokat, akik potenciális érdeklődők, például akik nyáron itt táboroztak, meghívtuk szüleikkel együtt a szombati kínálat mellett bemutattuk az új érdekességet. Az épület előtt egy nagykanizsai digitális tartalmakkal teli felületet hoztuk létre, mely egy fali „információs polc” és a Halis István életét és munkáit bemutató emlékhely. Arra kértük az érkezőket, hogy szavazzak, hogy mi legyen ennek elnevezése. Az első fal Nagykanizsáról szóló könyveket tartalmaz nagy számban, ezeket digitálisan hozzáférhetővé tettünk, QR-kód olvasóval letölthetők. A másik Halis Istvánról szól, az ő szülőházáról lekerült az emlékét őrző tábla, mielőtt az épületet lebontották, a tábla ide került a könyvtárba s ennek kapcsán mindent, ami Halics Istvánról vagy tőle ismerünk kitettünk digitálisan. Egy további újdonság pedig képpel és szöveggel is azt idézi fel - egy kő formán - hogyan gólyalábaztak a 19. században, mely Halis legismertebb története.

Annak a látogatónak, aki szavazni szeretett volna kihívást is teljesítenie kellett, de legalábbis meg kellett próbálnia gólyalábazni.

Ami a Könyvtári szombatok rendezvényét illeti, hétről hétre délelőttönként más és más várja a látogatókat, mintegy 15 program váltakozik hetente különböző kombinációkban, például mindig lehet gólyalábazi, sakkozni, van papírszínházi előadás, tartanak felnőtteknek internetes tartalmakat bemutató foglalkozást, de van angol tanulás, Farkas Tibor előadóművész pedig éneket tanít. A könyvtár igazgató hozzátette, hogy szombat délelőttönként abban az időszakban kínálnak programot a gyerekeknek, szülőknek, mikor szűkebb a hasonló tevékenységek száma, bízik benne, hogy ezt a családok kihasználják és minél többen részt vesznek a rendezvényeken.