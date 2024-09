Lentiben immár 11. alkalommal rendezte meg kedden a helyi Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ a Fogyatékosság nem akadály - Játék határok nélkül elnevezésű rendezvényét a fogyatékkal élők gondozását végző intézmények, illetve más társszervezetek részére. A megnyitón Pozonec-Csoma Veronika intézményvezető hívta fel a figyelmet az ilyen és ehhez hasonló rendezvények jelentőségére, ahol a fogyatékkal élők megmutathatják, mit tudnak, mire képesek és milyen tehetségesek. A rendezvényre ez alkalommal 19 intézmény regisztrált, köztük helyiek, de érkeztek Zalából több településről és a vármegyén kívülről is, s 11 helyről műsorral is készültek. A kulturális programban zenés, táncos, valamint prózai produkciókat, színdarabokat is láthatott a szép számú közönség a városi művelődési központban.

Letenyei életképek egy közös kötetben

No, akkor’ hogy is vót! – Letenyei életképek bölcsőtől a sírig címmel jelent meg a helytörténet-kutató Pusztai Ferenc legújabb kötete. A fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány bemutatóját múlt héten, az Ars Sacra fesztivál keretében tartották a dél-zalai városban. A Fáklya Művelődési Ház földszinti nagytermében megtartott rendezvényen a házigazda intézmény igazgatója, Dömők József köszöntötte elmondta: Pusztai Ferencnek ez már a negyedik kötete, amit 15 éves kutatómunka előzött meg. Dr. Száraz Csilla, a nagykanizsai Thúry György Múzeum igazgatója egyrészt a néprajzzal és településtörténettel egyaránt foglalkozó kiadvány tartalmát ismertette, de szólt a helytörténet-kutatás jelentőségéről és az abban részt vevő személyek munkájának fontosságáról is. A szerző ezt követően vetített előadás során több tucatnyi olyan fotót mutatott be az érdeklődőknek, amelyek a kötetben is szerepelnek.