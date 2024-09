Az egyik jó nevű, országos ingatlanközvetítő online adatbázisában jelenleg 26 kiadó lakás található a Balaton fővárosában, változó árfekvésben. Egy belvárosi, 40 négyzetméteres, egyszobásért 120, egy 100 négyzetméteres, 2+2 fél szobásért 220 ezer forintot kérnek havonta. A diáklakhatás Keszthelyen azonban nem erre a területre koncentrálódik.

A városban megannyi albérlet is várja az ideköltözőket Fotó: Keszthely TV

Diáklakhatás Keszthelyen

Bánhegyi Renáta ingatlanközvetítő azt mondja, a kiadó házak, lakások többsége nem is jelenik meg az irodák kínálatában, mert a városban elsősorban az egyik hirdetőújságban teszik közzé azokat a tulajdonosok. Ezekre pedig általában gyorsan le is csapnak, akik hosszabb-rövidebb távra színteret keresnek keszthelyi életüknek. Igaz ez a tanév kezdete előtt, illetve az év többi részében is.

Bánhegyi Renáta konkrét példát is mesél, amelyhez hasonló elég gyakran előfordul: a bérlő épp kiköltözött a lakásból, amit észlelt a szomszédja, s mivel volt ismerőse, aki albérletet keresett, hát szólt neki, így gyakorlatilag melegváltásban megérkezett az új lakó.

Nyáron teljeskörűen felújítottak öt tanulószobát a Pethe Ferenc Kollégiumban Fotó: Georgikon

Ha szerelembe esnek…

Egyébként az a tapasztalat, hogy a városba érkező egyetemi hallgatók tanulmányi idejük első részében a Georgikon kollégiumát választják, később pedig közülük néhányan elköltöznek albérletbe – például, ha szerelembe esnek, s valakivel összeköltöznek.

Aki igényelt, kapott is

Dr. Lukács Gábor egyetemi docens, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kollégiumi Osztály Pethe Ferenc Kollégiumának vezetője elárulja: aki igényelt, az kapott is helyet a hallgatók közül, így 270-en költöztek be szeptemberben a Balatonhoz közeli, többemeletes szálláshelyre. Mellettük 14 külföldi diák is érkezett, akikhez néhányan még hamarosan csatlakoznak.

Diáklakhatás Keszthelyen: a hallgatókat háromágyas, korszerű szobák várják a Pethe Ferenc Kollégiumban Fotó: A szerző

Felújítások a kollégiumban

– Nyáron teljeskörűen felújítottunk öt tanulószobát, amelyekbe például új led-lámpák s új padlószőnyegek kerültek, illetve korszerűsítjük a vízellátó rendszerünket is – foglalja össze a kollégiumvezető, hozzátéve: nyáron is működött a kollégium, amely egész évben fogad szállóvendégeket, akik néhány napot Keszthelyen akarnak elölteni.