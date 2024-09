A versenyen most 15 játékos vett részt. A helyi versenyzőkön kívül érkeztek most is Zalaegerszegről, Vas vármegyéből, illetve Szlovéniából is nevezők. Jó hangulatú, sportszerű mérkőzések zajlottak, így a színvonalra sem lehetett panasz. Az izgalmas döntő után a következő eredménnyel zárult a verseny:

1. Tüske Bence, 2. Szabó Zoltán, 3. Szabó Tamás. A legtöbb 180-at dobó Szabó Zoltán lett, a legmagasabb kiszálló Szabó Tamásé volt.