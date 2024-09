Valóban tájkép csata után most a Vas vármegyei Csönge és Kenyeri környéke. A károk felmérése folyamatos, a tűz okát még vizsgálják. Felfoghatatlan a szám, ezer hektár lett a lángok martaléka. Mint tudott, múlt héten csütörtökön csaptak fel a lángok Csönge mellett, előbb a száraz fű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz, végül pedig a fák koronaszintje is lángolt. Szombat reggelre már csak foltokban égett az erdő aljnövényzete, de a szárazság és az erős szél miatt ismét újraéledtek a lángok. A tűzoltóknak szombaton Kenyeri határában sikerült megvédeniük egy szarvasmarhatelepet, a lakosság nem volt veszélyben. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy hétfőn megérkezett a zivatar - bár előbb jött volna –, s az öt vármegye (Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, majd Komárom-Esztergom) tűzoltói, a Magyar Honvédség, az önkéntes tűzoltók és a helyiek öt nap kemény munka után fellélegezhettek.

A tűzoltók Csönge határában szombaton

Fotó: Cseh Gábor/Vaol

A tűz nem ismer határokat és a segítők sem

Bár a tragédia a szomszédban történt, nem volt kérdés, hogy a vasaik segítségére a zalai tűzöltők és önkéntesek is azonnal indultak. Dr. Bangó Szilárd, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta: csütörtök délutántól vasárnap estig segítették a zalai tűzoltók Vas vármegyei kollégáik munkáját a Csönge és Kenyeri között pusztító lángok oltásában.

- Zalából Keszthelyről és Zalaegerszegről működtek közre hivatásos tűzoltók az oltásban. Egy időben 12 tűzoltó négy tűzoltó gépjárművel volt folyamatosan a helyszínen. A terhelés miatt a kollégák folyamatosan váltották egymást. A gépjárműfecskendők mellett két vízszállító is segítette az oltást, ezekkel távolabbi településekről hordták folyamatosan az oltáshoz szükséges vizet. Vasárnap már nem volt lánggal égés, ekkor a zalai tűzoltók úgynevezett puttonyfecskendőkkel pásztázták át a leégett területet és oltották el az itt-ott még lángoló gócokat – felelte dr. Bangó Szilárd helyettes szóvivő.

A tűzoltásból gelsei önkéntes tűzoltók is kivették részüket

A 22 fős Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2008-ban alakult, azonnal ugranak, ha baj van. Ők csütörtökön vettek részt a vasi tűz oltásában. Az egyesület mentoraként tevékenykedik Hajmás Gábor, aki három társával érkezett a helyszínre.