A döntésben fontos szempontként szerepelt, hogy a Covid-járvány előtti időszak utasforgalmát szeretnék visszahozni: 30 százalékkal utaznak azóta is kevesebben a buszokon. Ezen kívül a megfizethető buszbérlet mellett szól az is, hogy a hatalmas mértékben megnövekedett gépkocsi forgalmat lenne kívánatos valamennyire visszaszorítani – már csak a klímavédelem miatt is. Tény, hogy a 26 ezer zalaegerszegi háztartásra 1998-ban még csak 16 ezer gépjármű jutott, ez a szám mára 36 ezer gépjárművet jelent. A fenti két tényező miatt jelentősen csökkent a tömegközlekedők száma.

Fotó: Pezzetta Umberto

Tény az is, hogy az önkormányzatokban szerte az országban hatalmas veszteséget jelent a tömegközlekedés finanszírozása. Zalaegerszegen a legtöbb magyar településhez hasonlóan az állami tulajdonú, országos hatókörű Volánbusz Zrt. működteti a helyi buszközlekedést. Ez 2023-ban 1.393.421.000 forintba került az állami cégnek és 726 millió forint kiadást jelentett a zalaegerszegi önkormányzatnak. Ez a teljes éves iparűzési adóbevétel mintegy 10 százaléka.

- A tendenciákat látva ez az összeg 2024-re vonatkozóan emelkedni fog és minden további döntés vagy kedvezmény az önkormányzat pénzügyi terheit növeli, így fontos, hogy a közgyűlés felelősségteljes, a jövő mozgásterét is figyelembe vevő döntéseket hozzon – hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón.

200 és 900 forintos buszbérletek diákoknak és nyugdíjasoknak

Mivel megszűnik az a próbaprojekt, ami a vármegyebérletek használatát engedte a helyi autóbuszokon, így a testület a vármegyebérlethez képest kedvezőbb árfekvésű bérletekkel kompenzálja az utazó közönséget. A zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkező 6-14 éves diákok jelképes, bruttó 200 forintért vásárolhatnak buszbérletet, a városban egyébként ez 4095 főt érint. A nem zalaegerszegi és a 14 év feletti tanulók, valamint a 65 év feletti nyugdíjasok 900 forintért utazhatnak havonta. A kedvezményre nem jogosultak helyi havi bérlete 7000 forint lesz (mobiljegy alkalmazásban 6.475 forint, Egerszeg kártyával pedig 6.300 forint.)