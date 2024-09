Ahogy számítani lehetett rá, hétfő reggel hatalmas dugó alakult ki a nagykanizsai Sugár utcán, reggel fél nyolckor már a Rákóczi utca kereszteződéséig ért az autósok sora. Szülők százai araszoltak a dugóban, hogy csemetéiket kitehessék az iskola előtt, aki nem tudná, a környéken óvoda, általános iskola és gimnázium is található. A reggeli nagy tumultusra a rendőrség is készült, de nem büntetésekkel. Évek óta bevett szokás, hogy szeptemberben minden reggel és délután egyenruhások segítik a közlekedőket. Akadt is bőven dolga Gaál Zoltán őrmesternek, aki mindent elkövetett, hogy ütemesen és a körülményekhez képest gyorsan "kipörgesse" a kereszteződésbe összezsúfolódott autókat, de ennek ellenére sem volt zökkenőmentes a közlekedés.

Gaál Zoltán őrmester éppen a gyalogosnak mutatja, hogy tilos az átkelés

Fotó: Szakony Attila

Tanácstalanság és kétségbeesés

A Zalai Hírlapban pár nappal ezelőtt írtunk a rendőri karos forgalomirányítás jelzéseiről, sőt online portálunkon egy rövid videót is közzétettünk a legfontosabb szabályokról. A videó alatti kommentszekcióban sokan írták, hogy mivégre az okítás és a népnevelés, aki nem tudja ezeket a jelzéseket, adja vissza a jogosítványát. A hétfő reggel tapasztaltak alapján azonban túlzás nélkül kijelenthető, hogy az autósok zömének fogalma sem volt a karjelzések jelentéséről: megálltak, ha indulni kellett volna, de olyan is akadt, aki a tiltó jelzés ellenére elindult. Gaál Zoltán őrmesternek többször hangos felszólítással kellett jeleznie, hogy kik és milyen irányba haladhatnak tovább. Szó, mi szó, ennyi autóst még nem láttunk kétségbeesetten és tanácstalanul várakozni a kereszteződésben.

Több millió forint büntetést szedhettek volna össze

Ejtsünk szót a gyalogosokról is: anyukák, apukák, diákok szintén legalább milliós büntetést szedhettek volna össze azzal, hogy a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva léptek a gyalogátkelőhelyre. Sok gyalogos ugyanis azt hiszi, hogy mindenképpen elsőbbsége van, ha a zebrához érkezik, a legtöbben körül sem néztek, csak leléptek az autósok elé. Láttunk olyan szülőt, aki gyermekét kísérte az iskolába, és ahogy odafelé, visszafelé is átment a gyalogátkelőhelyen a tilos jelzés ellenére, majd értetlenül bámult a rendőrre, aki teli torokból fújta a sípot.